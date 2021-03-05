«Паломница» - это цикл фильмов из 12 серий, в которых рассказывается о людях и их силе духа, которую они черпают в своей вере. Это паломничество в древнейшие православные монастыри Украинской Православной Церкви, где найдутся ответы на все вопросы

Как сообщает Центр информации УПЦ, первая серия посвящена Киево-Печерской лавре и ее можно увидеть на официальном YouTube-канале телеведущей Оксаны Марченко.

«Каждый фильм имеет много личного для меня, у каждого фильма есть свое название, свои герои и своя тема. Покаяние, прощение, милосердие, любовь», — отметила Оксана Марченко.

«Паломница» будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале телеведущей. Также, 6 марта первую серию можно посмотреть на международном православном телеканале «Спас» в 21.55 по местному времени.