Запад лишил поддержки Артёма Сытника, который нарушает решение КС о незаконности его назначения и устраивает политические расправы с оппонентами, а Украину – очередного транша кредита МВФ. Речь об этом идёт в статье «Коррупционеры против коррупции. Почему МВФ «ушёл» и кто после Сытника?», опубликованной изданием Golos.UA, передает From-ua.com.

«Официально признанный судом коррупционер – во главе антикоррупционного органа… Подобную хохму едва ли посчастливится наблюдать хоть в одном европейском правительстве. Сытник, которому покровительствует именно Запад с его тягой к финансовой чистоплотности, теперь оказывается фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений Конституционного суда. Уже есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу. Ситуация вокруг Сытника накалилась до предела», - говорится в публикации.

Автор указывает, что отказ МВФ в очередном транше кредита Украине напрямую связан с действиями главного антикоррупционера.

«МВФ взбунтовался, не гоже «завтраками» кормить такого кредитного гиганта, мол, где ваши обещанные реформы? Где борьба с коррупцией? МВФ не выдержал и в выдаче транша отказал, мол, будем продолжать диалог, но пока требования не выполните – денег не видать вам - слишком высокий уровень коррупции для дальнейшего сотрудничества», - подчеркнул он.

В статье также отмечается, что А.Сытник занимался «политическими делами» вместо борьбы с коррупцией, поэтому результат работы Бюро практически нулевой.

«Деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по «непониманию неугодными шаткости их положения», в то время, как реальные дела оседали в архивах НАБУ мёртвым грузом. Эффективности работы Бюро так не смогло продемонстрировать. Вероятно, Сытник, будучи ставленником США, немного увлекся игрой в шпионские игры на два фронта, позабыв о должностных обязанностях главы НАБУ (да и о предназначении НАБУ в целом, видать) и потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав», - подчёркивается в статье.

Вместе с тем, А.Сытник вскоре может лишиться своих позиций: «В Раде в рекордные скоки - всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ - 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности. Кандидатуры на замену главантикоррупционера пока нет, но есть понимание необходимости сохранения НАБУ независимым», - подытожил автор статьи.