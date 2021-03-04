Буквально несколько месяцев назад местные СМИ с восторгом писали, что после длительной бюрократической волокиты, сбора всех разрешений, в т. ч. Минкульта, заповедника «София Киевская» и ЮНЕСКО (потому что речь идет о памятнике архитектуры), наконец начаты строительные работы по реконструкции маленького кирпичного дома, похожего на замок, расположенного на Пейзажной аллее в Киеве (ул Большая Житомирская, 34а). Этим домиком, в котором когда-то проживали местные монахи, любовался Тарас Шевченко, Виктор Васнецов и Адриян Прахов.

Как пишет Политрада, согласно паспорту проекта в реконструированном доме в конце этого года должно поселиться Посольство Японии в Украине. Заказчиком проекта выступает девелоперская компания «Будстандарт», контроль строительства будет осуществлять компания «Урбан дизайн», архитекторы – Игорь Данилов и Станислав Демин. » Мы сохраним историческую часть дома", - уверяют авторы проекта.

Суть проекта заключается в том, чтобы изменить перекрытие между этажами, но при этом сохранить его фасадную часть и достроить новую пристройку в современном стиле. Таким образом архутектура дома будет палавно сочетать современный и исторический дизайн. Отдельно отмечено, что высота обновленного дома останется неизменной и будет соответствовать высоте старого фасада – 17,8 метров, а также сохранено количество этажей.





Это хорошо видно из эскиза проекта (фото прилагается).

Но как это часто бывает, обещание – то игрушка. ЮНЕСКО, дав разрешение на реализацию проекта, и не подозревает, что японское посольство в Киеве со знаменитого дома замкового типа хочет построить очередную высотку на Пейзажной аллее. На глазах рушится исторический фасад, ибо он, как оказалось, ограничивает полет фантазии «великих зодчих» современности. Японцы молча созерцают за сооружением новой высотки на самом краю Пейзажной аллеи, потому что чем больше высота, тем лучше вид из окна японского посла на живописную Воздвиженку, Замковую гору, Днепр и Андриевскую церковь будет открываться оттуда. Строители работают в три смены, очевидно торопясь завершить объект. На данный момент даже невооруженным глазом видно, что высота реконструированного объекта уже не соответствует утвержденному проекту строительства. Уголовный кодекс Украины квалифицирует такие дии как самоуправство. Но строителей видимо пока не сильно волнует риск ареста помещения, а также всей строительной техники, а впоследствии и проблемы с вводом дома в эксплуатацию. В КГГА словно "в рот воды набрали" и на все запросы в рамках закона О доступе к публичной информации с требованием сообщить технические детали согласованного проекта дерзко отвечают общими фразами (см фото). Полиция, реформированная прокуратура и» прозрачная " Государственная архитектурно-строительная инспекция пока также не балуют реконструированный объект своим вниманием. Видимо же небесполезно.

В принципе ничего нового для современных украинских реалий, но стоит ли ввязываться в подобные аферы посольству такой уважаемой страны как Япония только ради красивого вида из будущих окон Посла?

Успокаивает в этой ситуации прежде всего то, что все предыдущие попытки посягнуть на Пейзажку и построить там небоскреб встречали активное сопротивление местной общины и завершались для горе-строителей неудачно, несмотря на щедрые взятки и «крышу» силовых структур. Кто победит, японский "кров» или" дух " Старокиевских холмов, скоро увидим.