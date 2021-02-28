Вже декілька місяців поспіль в Україні триває протистояння навколо київського ринку "Столичний", інспіроване так званою "єнакіївського мафією". Як відомо, на сьогоднішній день згаданий ринок незаконно утримується представниками цього "єнакіївського угрупування" до складу якого входять, зокрема, Армен Саркісян ("Горлівський"), Іван Аврамов, Володимир Галантерник та інші.

Як пише from-ua, наразі дії згаданих осіб, схоже, прикривають представники суддівського корпусу. Інтернет-видання "Відкрита Україна" нагадує, які саме схеми використовує "єнакіївська мафія", аби незаконно утримувати контроль над одним з найбільших в Україні ринків. Журналісти видання пропонують подивитися, якою буде реакція Мінюсту на використання "єнакіївською мафією" "чорних" реєстраторів.

Видання коротко нагададує про кожного із головних фігурантів цієї голосної справи.

Армен Саркісян ("Горлівський")

Широко відомий як постачальник і куратор "тітушок", які били і навіть вбивали учасників Революції гідності.

Іван Аврамов

Дістав відомість, як чорний бухгалтер "єнакіївської мафії". У 2010 році рейдерським шляхом, підробивши підпис співвласників ринку, захопив Одеський ринок "7-й кілометр".

Володимир Галантерник

Одеський кримінальний авторитет, який підозрюється НАБУ у розкраданні державного майна.

Олександр Стельмах

Олександр Стельмах - об’єднує усіх згаданих вище осіб, як номінальний співвласник ринку "Столичний". ЗМІ писали, що він шахрайським шляхом заволодів 3,5 млн доларів під виглядом продажу корпоративних прав ринку "Столичний" іноземному інвестору.

"Судді Портнова"

02 грудня 2020 року, після зібрання доказової бази, правоохоронцями було повідомлено Олександра Стельмаха про підозру за фактом шахрайства у особливо великому розміру. І здавалося, що Стельмах понесе передбачувану законом відповідальність. Але - ні. На арену виходить одіозний політик-втікач Андрій Портнов.

Останній пропонує Стельмаху звернутися до підконтрольного йому Шевченківського районного суду міста Києва (попри те, що справа навіть непідсудна цьому суду).

Але стається "диво". Суддя Тетяна Овсеп’ян, не маючи прав приймати до розгляду скарги, які за територіальністю підсудні лише Голосіївському районному суду міста Києва, не інакше що на вимогу Портнова, скасовує повідомлення про підозру Олександру Стельмаху.

В подальшому, щоб втримати рейдерським шляхом контроль над ринком "Столичний", незаконно призначений "єнакіївською мафією" директор Рустем Абдукадиров подає, фактично, сам на себе в той самий Шевченківський районний суд міста Києва 4 однакових заяви про забезпечення позову.

Може постати питання, а чому саме чотири заяви? Насправді, пояснюється все дуже просто. Мета цього "бомбардування заявами" - влучити у "потрібного" суддю. А одна заява - могла б "не влучити" в суддю Саадулаєва Анзора Ібрагімовіча, який саме і є "потрібним"





Після того, як заява про забезпечення майбутнього позову все ж "влучає" в "ручного" суддю Портнова - Анзора Садулаєва, той очікувано "роздруковує" завчасно погоджений проект ухвали про заборону звільнення Рустема Абдукадирова з посади директора ринку "Столичний".

Як ми бачимо, тут все говорить про те, що судді Тетяна Овсепян та Анзор Саадулаєв порушують закон в інтересах Портнова та "єнакіївської мафії".

За інформацією джерел видання "Відкрита Україна", правоохоронні органи і Вища рада правосуддя вже найближчим часом нададуть правову оцінку всім подіям щодо захоплення "єнакіївською мафією" ринку "Столичний".

"Чорні" реєстратори "єнакіївської мафії"

Для того, щоб у власників ринку "Столичний", не було можливості звільнити самопроголошеного директора, Рустем Абдукадиров звертається до так званих "чорних" реєстраторів.

У суботу, 27 лютого, "чорний" реєстратор Чабанівської селищної ради Дмитро Коваленко, котрий не мав права проводити реєстраційні дії щодо ринку "Столичний" поза межами Київської області та без наявності ухвали у реєстрі судових рішень, втручається у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з метою блокування директора "єнакіївської мафії" на ринку "Столичний".

Раніше, у грудні 2020 року, Міністр юстиції України Денис Малюська буквально за три години одноособово скасував в реєстрі рішення інших державних реєстраторів, та на вимогу Рустема Абдукадирова, поновив його на посаді директора ринку "Столичний".

"Отже, залишається відкритим питання: чи збирається міністр Денис Малюська зараз реагувати на дії "чорних" рейдерів "єнакіївської мафії"? Тих самих, яких особисто Міністр захищав у грудні минулого року? І як швидко чекати на цю реакцію? Ми будемо уважно слідкувати за перебігом подій і діями чиновників", - резюмує "Відкрита Україна".