Вирусологиня рассказала, защищает ли медицинская маска от коронавируса
Когда эпопея с пандемией коронавируса только начиналась, весь мир разделился на тех, кто немедленно надел маски и тех, кто до самого последнего не хотел обременять себя их ношением. Споры по поводу эффективности масок не прекращаются и сейчас.
В интервью одному из украинских СМИ доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко рассказала, как медицинская маска защищает от коронавируса, передает ТСН.
По ее словам, аэрозоль, содержащий вирус, электризуется и не проходит через синтетическую ткань.
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"Маска неплохо защищает не только потому, что она плотная. Главное, что аэрозоль, содержащий вирус, электризуется и отталкивается от синтетической ткани. Мы проводили в лаборатории такой эксперимент с гриппом, но какая разница: размер вирусов примерно одинаков. Носите маску, чаще меняйте ее, не забывайте мыть руки", — сказала Мироненко.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 7925 человек и 2229 были госпитализированы с таким диагнозом. На утро четверга, 14 января, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло уже 1 138 764.
Болезнь унесла жизни еще 162 украинца (в общем 20 376), при этом еще 10 192 пациента ее побороли (всего 837 063).
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