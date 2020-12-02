В Днепре ищут хозяина породистому щенку

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Facebook-сообществе приюта для животных "МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ"



"Очень красивый щеночек девочка Фисташка (4 месяца) СРОЧНО ищет самых любящих хозяев!

Фисташка плод любви от смеси терьеристых пород. Сейчас такой парад генетики называют фантазийными породами", - говорится в сообщении.