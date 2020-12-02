В Днепре ищут хозяина породистому щенку

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Facebook-сообществе приюта для животных "МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ"

"Очень красивый щеночек девочка Фисташка (4 месяца) СРОЧНО ищет самых любящих хозяев!
Фисташка плод любви от смеси терьеристых пород. Сейчас такой парад генетики называют фантазийными породами", - говорится в сообщении.

Щенка выкинули на улицу и она имела все шансы погибнуть от голода, холода и вирусных заболеваний.

"Милый розовый носик, очень красивый окрас, редкого цвета. На фото Фисташка после стрижки, шёрстка длинная, требует ухода и стрижку. Вырастет красавица среднего размера, ниже колена. Она будет эксклюзивной красавицей и большой умничкой!", - говорится в сообщении.

Популярные статьи сейчас

Митяй из "Сватов" похвастался своей реальной женой, Буханкиной такие формы и не снились: "Какая красивая..."

В школу с пяти лет, в МОН сделали решающее уточнение о реформе образования: "Будут заканчивать в..."

Трагедия разделила жизнь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на до и после: "Мы даже не успели поговорить..."

"Отобьем назад": Василий Ломаченко наконец прервал молчание после громкого поражения Лопесу
Показать еще

В комментариях под постом люди восхитились необычным щенком и выразили надежду, что животное обзаведется хозяевами.

"Супер! Пусть тебе повезет! Ты просто чудо!", "Какая изумительная собанька, пусть ей повезёт", "Красота неописуемая! Люди, возьмите к себе домой это милое создание!", "Какое чудо красивое, золотых родителей красавице", - писали в сети.

Напомним, в Днепре задержали подозреваемых в покушении на убийство местного активиста.

Также Politeka писала, что в Кривом Роге 17-летнему активисту нанесли удар ножом в сердце: "защищал отца друга".

Ранее Politeka писала, что активиста с инвалидностью из Днепра лишили жизни в Киеве: "Как? Светлый и невинный человек...".