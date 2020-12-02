В Днепре ищут хозяина породистому щенку
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Facebook-сообществе приюта для животных "МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ"
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В комментариях под постом люди восхитились необычным щенком и выразили надежду, что животное обзаведется хозяевами.
"Супер! Пусть тебе повезет! Ты просто чудо!", "Какая изумительная собанька, пусть ей повезёт", "Красота неописуемая! Люди, возьмите к себе домой это милое создание!", "Какое чудо красивое, золотых родителей красавице", - писали в сети.
Напомним, в Днепре задержали подозреваемых в покушении на убийство местного активиста.
Также Politeka писала, что в Кривом Роге 17-летнему активисту нанесли удар ножом в сердце: "защищал отца друга".
Ранее Politeka писала, что активиста с инвалидностью из Днепра лишили жизни в Киеве: "Как? Светлый и невинный человек...".