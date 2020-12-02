В больнице имени Мечникова в Днепре, пациент совершил самоубийство

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

По данным журналистов, суицид совершил 44-летний мужчина.

В больнице он пребывал с диагнозом острый гнойный геносинусит. Пациент выпрыгнул из окна, предварительно оставив записку. В ней он написал "Извините за все".



Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения.

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По словам правоохранителей, при жизни она неоднократно выражала намерение покончить с собой. Кроме того, у нее было психическое расстройство.



Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.

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