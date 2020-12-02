В больнице имени Мечникова в Днепре, пациент совершил самоубийство
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
По данным журналистов, суицид совершил 44-летний мужчина.
В больнице он пребывал с диагнозом острый гнойный геносинусит. Пациент выпрыгнул из окна, предварительно оставив записку. В ней он написал "Извините за все".
Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения.
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