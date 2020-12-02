"Китайский" вирус продолжает забирать жизни украинцев



Как передает Politeka.net, по состоянию на середину ноября, в Украине с начала эпидемии уже заболели 26 422 медицинских работника, из них 258 - умерли.

Еще весной, в Кропивницком Кировоградской области от "китайского вируса" скончались два брата-медика.



Сначала болезнь забрала жизнь младшего - Юрия, который работал кардиологом на скорой помощи.



Второй брат, Александр, работал реаниматологом в детской областной больнице в Кропивницком.

В Кировоградской ОГА допустили, что старший брат мог заразиться от Юрия, но их коллеги рассказали, что братья даже не пересекались ни до болезни, ни во время нее.

В октябре трагедия произошла и Виннице. От вируса умерла семья целая семья: сначала – 92-летняя мама, затем – брат, а через неделю и сам заведующий поликлиникой Винницкой областной больницы им. Пирогова Виктор Колодько.

Трагическая новость также всколыхнула и Львовщину - 11 ноября вирус забрал жизни Анны и Богдана Городенчуков.

"Супруги врачи! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь! Вчера остановилось сердце Богдана Ярославовича, сегодня Анны Николаевны... Поверить невозможно ... Светлая и вечная память!", - сообщил в соцсетях главный врач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки на днепропетровщине было подтверждено 870 новых случаев.

Как видно на графике, за последние 4 дня это наименьший показатель.

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