Под Днепром устроили охоту на лебедей
Как передает Politeka.net, о вопиющем случае рассказали в сюжете местных СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел в селе Старозаводское, Никопольского района около двух недель назад.
Как утверждают жители, группа охотников стреляла по стае лебедей, которые живут на местном пруде.
"Лет 30 они здесь постоянно были, а теперь вот... Такое голодное время, что лебедей начали есть", - возмущается местный житель.
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По его словам, лебеди были украшения села и все, кто приходил на данный пруд любовались красотой птиц.
Стоит отметить, что лебеди занесены в Красную книгу Украины.
Ранее мы сообщали, что охоту на лебедей открыли и в Бердянске Запорожской области.
Там участились случаи стрельбы в птиц ради развлечения. Местный житель, гуляя с внуком, спугнул любителей подобного жестокого развлечения, а на место вызвали полицию.
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