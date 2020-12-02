Люди, где же ваша совесть?

Под Днепром устроили охоту на лебедей

Как передает Politeka.net, о вопиющем случае рассказали в сюжете местных СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Инцидент произошел в селе Старозаводское, Никопольского района около двух недель назад.

Как утверждают жители, группа охотников стреляла по стае лебедей, которые живут на местном пруде.

"Лет 30 они здесь постоянно были, а теперь вот... Такое голодное время, что лебедей начали есть", - возмущается местный житель.

По его словам, лебеди были украшения села и все, кто приходил на данный пруд любовались красотой птиц.

Стоит отметить, что лебеди занесены в Красную книгу Украины.



Ранее мы сообщали, что охоту на лебедей открыли и в Бердянске Запорожской области.



Там участились случаи стрельбы в птиц ради развлечения. Местный житель, гуляя с внуком, спугнул любителей подобного жестокого развлечения, а на место вызвали полицию.

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