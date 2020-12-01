Девочка с Днепра едва чудом не лишилась ноги после отдыха на Красном море
Как передает Politeka.net, о состоянии ребенка рассказали на Facebook-страничке отделения неотложной хирургической помощи больницы имени Руднева.
В медучреждение ребенок поступил с необычным заболеванием пальцев стопы.
"Девочка купалась в Красном море без специальной обуви, поранилась о коралловый риф (как выяснилось впоследствии - мертвый риф). Со слов пациентки, сразу после травмы была небольшая царапина. По возвращении домой появилась боль и чувство жжения в месте травмы, затем в области 3-го пальца стопы", - говорится в сообщении.
Со временем на ноге девочки и начала отмирать кожа и процесс некроза перешел на пальцы стопы.
"Было проведено оперативное вмешательство - удаление нежизнеспособных участков пальцев стопы", - отметили медики.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо.
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