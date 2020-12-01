Погода удивит днепрян в декабре, помимо мокрого снега граждан ждут сильные морозы

Как передает Politeka.net, об этом стало известно с прогноза метеорологов на gismeteo.ua.

Так, уже начиная со второй половины первого зимнего месяца в Днепр и область накроет непогода, но обо всем по порядку.

В период с 1 по 7 декабря столбики термометра не опустятся ниже ноля, а днем и вовсе покажут 5-6 градусов со знаком "плюс".

Небольшой снег в Днепре ожидается лишь в четверг, 3 декабря.

Вторая неделя декабря окажется солнечной и сравнительно теплой - столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла.

А с 17 декабря периодически будет падать небольшой снег. Сильных осадков синоптики не обещают, но температура воздуха резко снизится и достигнет минусовых значений. Так, 27 декабря ожидается 13 градусов мороза, а в остальные дни – 1-4 градусов мороза.

Стоит отметить, что в гидрометцентре прогнозируют, что зима в Украине будет аномально теплой, как в прошлом году.



По словам синоптиков, резкое похолодание нужно ожидать ко Дню святого Николая, когда ночью столбики термометров резко упадут ниже нуля.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".