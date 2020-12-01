В Днепре разыскивают без вести пропавшего дедушку
Фото и особые приметы мужчины предоставил "Информатор".
Известно, что 82-летний Биленко Валентин Егорович уже не впервые уход из дома. Его разыскивают с 24 ноября.
Рост Валентина Егоровича 165 сантиметров, он выглядит на свой возраст. Имеет среднее телосложение и седые короткие волосы. Последний раз его видели в куртке цвета хаки, черных штанах в полоску и высоких черных берцах. На голове у мужчины серо-зеленая кепка. При себе у него была лаковая сумка.
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Его разыскивают уже более недели. Если вы вдруг видели, или владеете любой информацией о местонахождении мужчины, - сообщите на «102» или в Шевченковский отдел полиции: (097) 240-07-97.
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