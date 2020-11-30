В Днепре умер общественный деятель и журналист Геннадий Сахаров
Причиной смерти 75-летнего мужчины стал коронавирус. О его смерти сообщил председатель Днепровского общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюг, сообщает "Радио Свобода".
По происхождению Сахаров был русским, но это не мешало ему активно бороться за независимость Украины. В 80-90 года он принимал участие в общественно-политической работе, стоял у истоков "Народного Руха" в Днепре, и поднимал в городе первый сине-желтый флаг.
С 1991 по 2006 годы работал корреспондентом "Радио Свобода" в Днепре. Друзья вспоминают его как смелого, ответственного, компетентного журналиста.
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Сахаров участвовал в акциях протеста в защиту свободы слова и освещал события Оранжевой революции и Революции достоинства.
Украинцы выражают свои соболезнования в сети и скорбят от печальной новости о кончине Сахарова:
"Светлая память", "Смелый и твердый во взглядах и действиях! Помню его как бескомпромиссного борца за справедливость. Царство Небесное", "Вечная память", "Покойся с миром", "Очень жаль, что уходят такие нужные и замечательные люди!", "Очень жаль таких хороших людей, которые меняли Украину и много могли еще хорошего сделать".
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.