Бывший пленный членов НВФ "ДНР", украинский журналист Станислав Асеев рассказал о последствиях пребывания в плену боевиков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Асеева в соцсети.

Он рассказал, что в донецкой тюрьме "Изоляция" сидел в разное время с тремя "крытниками" - людьми с 20-летним опытом отсидки на особом режиме.

"Один из них - Саша Шестаков (он же "Узбек", он же "Саня Краснодар", россиянин) как-то доказывал мне, что тюрьма никогда не выходит из человека, который там побывал. В частности, он был уверен, что "если хлебнул баланды, хлебнешь снова", и вообще - не заводил в жизни детей, "чтобы тюрьму не плодить" (он был уверен, что его ребенок тоже однажды сядет). В числе прочего он мне как-то сказал: "Вот как ты раньше ждал девушку на свидании, если она опаздывала? Наверное, стоял с цветами и ждал. А теперь, когда освободишься, - стоять ты не сможешь. Физически. Тебе это будет неприятно - хоть пять метров, но пройдешь туда и сюда, как уже год ходишь от нары к наре. Ты даже не поймешь, что это - тюрьма, которая в тебе никуда не исчезла", - процитировал Асеев слова Шестакова.

Припоминая эти слова, бывший пленный подтвердил, что они оправдались.

"Сегодня ждал в метро одного человека и вдруг понял, что уже минут десять... хожу под стеной. Резко остановился. Думаю: "Холодно? - Нет". Стою у стены, и это меня раздражает. Но стою специально, на зло бл*дь Узбеку, хоть и хочется походить..." - написал он.

Как известно, после оккупации Макеевки Асеев остался в городе, так как не смог бросить свою маму одну со старыми родителями. Оккупация не стала поводом забрасывать журналистскую деятельность, потому Асеев активно освещал события, которые происходили при оккупационных властях. В результате в 2017 году члены НВФ поймали его и осудили на 20 лет, обвинив в сотрудничестве с украинской разведкой.

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