Украина получит бесплатную вакцину от "китайского" вируса, но ее может не хватить

Как передает Politeka.net, об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, всего Украина получит 8 миллионов бесплатных доз вакцинны, но поскольку она вводится двукратно, вакцинироваться смогут около 4 миллионов украинцев.

Ляшко отметил, что за деньги, которые заложены в бюджете для борьбы с вирусом можно будет купить дополнительное количество вакцины.



"Одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины $7. Полноценное прививки, две дозы — $14", - отметил он.

Отметим, что по состоянию на 19 ноября с начала пандемии в Украине подтвердили 583 510 случаев заражения, 266 479 выздоровлений и 10 369 смертей. Сделали 4 062 868 ПЦР-тестирований.

Ранее мы сообщали, что сооснователь компании BioNTech, в которой разработали вакцину от китайского вируса, профессор Угур Сахин заявил о том, что пандемия должна пойти на спад к лету следующего года.

По его словам, вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому, возможно, не на 90%, а на 50%.

Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.

Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.







