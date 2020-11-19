Президент Украины Владимир Зеленский должен объяснится за недостачу в "ковидном" фонде
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила волонтер и блогер Наталья Юсупова на своей страничке в Facebook.
По словам волонтера, заявление президента о наказании для нарушителей карантина выходит за рамки.
"Зеленский походу окончательно тронулся, у него точно ковид? Сказал, что штрафами, полученными с фитнес-центра Порошенко будет наполнять бюджет. Ну кто-то может отключить ему интернет или вколоть ему успокоительного?? Своими видосиками он доконает страну и доведёт до нервного срыва многих людей", - считает волонтер.
Также Юсупова отметила, что властям нужно заняться команиями и ресторанами, которые попадались на скандала еще весной этого года.
"Идиот, пополняй бюджет штрафами с «Велюр» и «Эпицентр», они ещё с марта месяца задолжали! И расскажи, куда делись 60 миллиардов грн с фонда на ковид, почему больницы не оборудованы и тысячи людей не получают элементарную мед помощь?!", - поинтересовалась волонтер.
"Невеста" Харламова распахнула халатик, пленив "полушариями" в прозрачном белье, Басков не устоял: "Ослепляют..."
Сбежавший от Наташи Королевой Тарзан забрался верхом на мужика, сеть кипит: «Не позорь ее»
Распутная Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрывать пикантные места: «Глаз не оторвать»
На "Новой почте" гремит скандал с посылками, подробности ЧП: "Получается, украдена..."
Ранее Владимир Зеленский, который все еще находится на самоизоляции в клинике «Феофания» из-за китайского вируса, рассказал об изменениях в своем самочувствии.
По его словам, несмотря на позитивный тест на вирус, его общее состояние идет на поправку
Напомним, состояние Зеленского резко изменилось, Мендель раскрыла детали: что известно.
Как сообщала Politeka, Зеленского призвали освободить палату для тяжелобольных: "Пациенты уже лежат в коридорах".
Также Politeka писала, что Зеленского призвали лечиться, как большинство украинцев: "Давай в обычную больницу".