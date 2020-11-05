В Днепре разыскивают несовершеннолетнего мальчика

Как передает Politeka.net, об этом сообщили волонтеры в Facebook-сообществе "Волонтерская группа "Поиск пропавших детей".

О пропаже 15-летнего Гандзиль Даниэля Романовича стало известно второго ноября. По предварительной информации он сбежал из центра «Доверие». Он вышел из центра социальной поддержки детей на улице Тополиной и ушел в неизвестном направлении.

Даниєль был одет в голубую куртку без капюшона, толстовку с капюшоном серо-белого цвета, темные джинсы и черные кроссовки.

Мальчик худощавого телосложения со светлыми глазами и светло-русыми волосами.

Если вы владеете информацией о местонахождении Даниэля, сообщите по номерам: 102 (Полиция), 732 07 00, 098 172 11 84 (поиск пропавших детей Днепр)

Также мы сообщали, что в Шевченком отделении полиции сообщили о пропаже Горовец Ирины Владимировны 2003 года рождения. Как сообщается, 31 октября около 15:00 несовершеннолетняя Ирина ушла из квартиры бабушки и к настоящему времени не вернулась.

Если у вас есть информация о местонахождении девочки звоните по телефонам (066) 806 01 97 или «102».

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