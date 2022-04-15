Михайло Майман, командир батальйону Архангела Михаїла розповів про те як для нього почалася війна з росією.

Журналістам видання Укрмедіа вдалося поспілкуватися з командиром батальйону Архангела Михаїла Михайлом Майманом - людиною, що захищав Київ від з перших годин вторгнення.

Зі слів Михайла на захист України він встав у першу годину нападу рашистів. На запитання журналіста про його дії з початку нападу Майман відповів так: "О 4:45 впала перша ракета, о 5:45 я вже був зі своїми товаришами разом, ми озброювалися і пішли зустрічати москалів".

Однак саме протистояння з росією Михайло почав ще в 2014 році на Донбасі ведучи бої у Волновасі, Маріуполі, Мар'їнці та Іловайську з котла під яким він виходив з побратимами. Так що командир батальйону вступив в цей виток війни з росією з бойовим досвідом, знаннями і товаришами, що билися пліч-о-пліч ще 8 років тому, завдяки цьому підрозділ організував злагоджену відсіч окупантам на самому початку вторгнення.

Зі слів Михайла Маймана батальйон Архангела Михаїла зустрів перших рашистів на Вишгородському напрямку.

"Ми швидко зібралися, взяли свою зброю і з перших днів війни відстоювали Київ і Київську область у Вишгородському напрямку та напрямки Біла Церква, Ірпінь, Ясногородка", - розповів Майман про оборону Києва.