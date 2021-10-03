Як пише «Знай», про це повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, про це Блаженніший Митрополит Онуфрій розповів у новому випуску програми «Слово Предстоятеля» на «Інтері».

Предстоятель УПЦ нагадав, що чаклунство є великим гріхом.

За його словами, люди, які свідомо борються проти добра, називаються чаклунами і користуються силою демонів.

Блаженніший розповів повчальний приклад з життя одного монастиря.

"Якось в монастир прийшов чаклун, який за своє життя зробив людям багато зла. Він звернувся до ігумена, розповів про все своє злодіяння і щиро покаявся. Ігумен сповідав його і дав наступну покуту: чаклун повинен був стояти кожен день з ранку до вечора біля монастиря і кожному кланятися і говорити: «я впав у блуд. Помоліться за мене, грішного блудника!». Чаклун так робив протягом півроку. Потім він тяжко захворів і помер. Братія 40 днів молилася за нього, щоб Бог простив йому гріхи. На 40-й день братія вирішила влаштувати поминальну трапезу для всіх, хто молився за того чаклуна. А Монастир той розташовується на березі моря, тому братія вирішили наловити риби для трапези. Вони пішли витягувати сітки і побачили недалеко в морі щось схоже на обрубок дерева, але виявилося, що це була велика риба, вагою 34 кг.причому така риба є глибоководною, та риба плавала прямо на поверхні води, а в зубах у неї був живий восьминіг. Братія влаштувала поминальну трапезу і подякувала Богові за те, що він показав через таке диво, що прийняв покаяння чаклуна», - розповів Предстоятель УПЦ.

Якщо зробив помилковий крок, займався чаклунством або звертався до чаклунів, треба неодмінно покаятися, причому, треба бути рішучим, підкреслив Блаженніший.

"Коли тільки хочемо згрішити, то диявол каже:»Не бійся, потім покаєшся, все Буде Добре". А коли згрішимо, запевняє нас:»не кайся, бо всі впізнають". І якщо вже вчинили гріх, не треба соромитися, не треба соромитися нікого, треба йти до священика і покаятися в гріху, і Бог простить. Бог не прощає тільки ті гріхи, в яких ми не хочемо каятися. Якщо людина хоче каятися, то через покаяння говорить, що хоче бути з Богом, хоче жити в Божественній любові – І Господь обов'язково таку людину зігріває і прощає», - уклав Митрополит Онуфрій.