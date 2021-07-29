Об'єднано ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ (ОГХК) припинила співпрацю з "прокладкою" IMMCO, що поставляла її продукцію в Крим і РФ, але збільшила відвантаження на адресу працюючої на російський ОПК Stork International GmbH

Про це свідчить контракт, яким володіє редакція Мінпром, писати Укррудпром.

Нові домовленості щодо відвантажень Іршанського ільменіту Stork International GmbH були продовжені до серпня. Згідно свіжому додаткової угоди від 8 липня 2021 р, за серпень цього року включно ОГХК поставить Stork International 18 тис. т ільменіту, виробленого Іршанським Гзк (вміст TiO2 до 54%) за ціною $178 за т.

Згідно з декларацією, відвантаження від 12 липня обійшлося покупцеві в $178 за т при ринковою ціною на умовах CIF, Україна, в липні $330-360 за т.

Раніше, т. В. О. голови правління ОГХК Артур Сомов фактично визнав, що Сінгапурська IMMCO Віталія Кучука відправляли сировину компанії на санкційні території РФ і Криму. "З 1 липня припинена робота з компанією IMMCO Trade", повідомив він у колонці виданню"Українська правда".

Усунення контрагента відбулося завдяки втручанню у відвантаження правоохоронних органів України: Держбюро розслідувань, СБУ та митниці, які запідозрили заниження цін за контрактами ОГХК з цим посередником і почали перевірку кінцевого пункту доставки вантажу IMMCO.

Як виявилося, замість "прокладки" IMMCO, яку пов'язують з бізнесменом Віталієм Кучуком, ОГХК посилив поставки Іршанського ільменіту на адресу нової компанії — Stork International GmbH, Відень з центральним офісом в Москві.

Покупцем продукції ОГХК все ще залишається інша компанія Кучука — Minerals & Chemicals Distribution (MCD Ltd). За інформацією учасників ринку, всупереч розірванню контракту з IMMCO, менеджмент цих двох компаній продовжує брати участь у переговорах з покупцями продукції ОГХК.

Як повідомлялося раніше, перша угода зі Stork International було підписано ОГХК 6 травня. Тоді сомів погодився продати індусам 45 тис.т ільменітового концентрату виробництва Іршанського ГЗК (філія ОГХК) на суму $7,56 млн. Ціна концентрату в додатковій угоді становила $168 за т, що було нижче ринку на $100-150. Компанія несла втрати на рівні $5 млн. Контракт діяв до липня включно.

Зараз з урахуванням вартості доставки в порт - $20 на т, ціна ільменіту за контрактом занижена на $130-160. При відвантаженні 18 тис. т втрати державної ОГХК складуть не менше $2,6 млн.

Згідно з митними деклараціями, індуси викупили у ОГХК вже близько 40 тис. ільменіту і є єдиним ексклюзивним покупцем продукції Іршанського ГЗК. Не виключено, що це нова схема поставок ільменіту компанії в Крим.

За даними Росстату, Stork International GmbH примітна тим, що вона сама і її виконавчий директор, а також засновник всієї групи компаній Stork Джугендра Сінгх Рагхав є співзасновниками російського підприємства "Уралредмет", яке працює на оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації.

Уралредмет виробляє "лігатури для титанових сплавів, призначених для виготовлення деталей авіакосмічної промисловості, оборонної техніки, суднобудування та хімічного машинобудування" і потребує титанової сировини з України. Очевидно, цю сировину і постачають компанії групи Stork, але не безпосередньо, через санкції в Україні, а через трейдерів в Китаї. Цим можна пояснити заниження цін за контрактами.

Наприкінці травня цього року, як тільки компанія почала працювати з ОГХК, Джугендра Сінгх Рагхав від імені Stork International GmbH заперечував співпрацю з російським ОПК., а також зв'язок з опальним бізнесменом Дмитром Фірташем.

Відомо, що Джугендра Сінгх Рагхав давав свідчення проти українського олігарха Дмитра Фірташа в Австрії у заведеній корупційній справі проти нього слідчими США про отримання ліцензії на розробку титанових родовищ в Індії.

Раніше, в 90-х роках Stork International GmbH реалізував продукцію Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК. Як відзначають старожили комбінату, компанія озвучувала українській владі плани з придбання Вільногірського комбінату, коли він відчував фінансові труднощі в період перехідної економіки.