Труднощі і скорботи в житті Господь попускає для заповнення нестачі покаяння

Як пише Знай.юа , Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua повідомляє, що про це Митрополит Онуфрій сказав у випуску «Слово Предстоятеля» на телеканалі «Інтер».

Блаженніший згадав історію з життя про те, яке значення для людини повинна скорбота.

За його словами, в духовній семінарії працювала благочестива дівчина.

"Якось вона поверталася додому в електричці. У тамбурі їхала компанія хлопців. Один з юнаків підійшов до дівчини і почав її вмовляти вийти з ним. Дівчина відчула щось недобре і відмовилася. Тоді хлопець вийшов в тамбур, поговорив зі своїми друзями і, зайшовши в вагон, почав вже рішуче вмовляти вийти, злим голосом став кричати: «ти знаєш, я тебе програв в карти, я повинен тебе вбити. Якщо ти не хочеш вийти, то я зроблю з тобою це тут". Він поліз в кишеню і витягнув ніж. Весь народ мовчав, бо всі були в страху і тремтіли. Дівчина, побачивши, що у неї крайнє положення, як вміла, стала молитися Богу. Вона пообіцяла « "Господи, якщо ти мене збережеш від смерті, то обіцяю своє життя присвятити тобі на служіння". Тут цього хлопця охопив страх і він ніби заціпенів, не міг поворухнути ні рукою, ні ногою. "Що ти зі мною зробила? Якщо я тебе не вб'ю, то мене вб'ють друзі", - закричав він. Компанія молодих людей зайшла у вагон, взяла його під руки і вивела зі словами: «Ну досить, підемо». Невідомо, що сталося потім з тим хлопцем. Дівчина повернулася додому в трепеті. До батьків якраз прийшов наречений просити її руки. Дівчина з тремтінням розповіла всю історію, яка з ним сталася, і відмовилася одружитися. Вона стала інокіненю і присвятила своє життя Богу», - розповів про такий випадок архіпастир.

Предстоятель УПЦ зазначив, що через скорботу Бог привів дівчину до більш досконалого духовного життя, і не виключив, що хтось може обуритися, мовляв, «якщо Бог є любов, то чому так жорстоко ставиться до свого творіння». "Дійсно, Бог є любов, і все, що робить Бог, є любов. Але любов-це не потурання людським немочам», - пояснив він.

Владика зазначив, що був свідком того, як батько ставав спортивним тренером для своєї дитини. Виховував дитину в строгості, вимагав суворої дієти, змушував тренуватися до упаду.

"Та дитина, яка пам'ятала, що батько так робить з любові, ставала чемпіоном. А та дитина, яка вважала, що це жорстокість батька і не слухала його, не ставала чемпіоном. Господь хоче, щоб усі були духовними чемпіонами. Тому попускає скорботи, труднощі в житті, щоб через їх подолання, за їх терпіння приходили до досконалої ступеня духовної досконалості. Хороше завжди купується важкою працею і подвигом, недобре, зле саме липне до людини. Будемо добрими, вдячними за все, що Бог попускає. І Бог через скорботи, труднощі зробить чемпіонами, зробить більш духовно досконалими", - підсумував митрополит Онуфрій.