Дорога Київщини перетворилися на "решето" після зими
У мережі з'явилася фотографія учатка дороги по вулиці Енергетиків, що в місті Миронівка, Київської області.
Жителі сподіваються, що ремонт буде завершено найближчим часом, і вони зможуть нормально проїжджати.
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Завідувач відділенням реанімації для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексій Куценко повідомив, що з 24 співробітників його відділення погодилися зробити щеплення тільки двоє.
"Якщо чесно, мені трохи соромно, тому що з усього відділення мого, з 24 співробітників, тільки двоє погодилися на вакцинацію — це я і ще одна медсестра. Можливо, це моя недоробка", - зазначив лікар.
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