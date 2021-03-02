Дорога Київщини перетворилися на "решето" після зими

У мережі з'явилася фотографія учатка дороги по вулиці Енергетиків, що в місті Миронівка, Київської області.

Жителі сподіваються, що ремонт буде завершено найближчим часом, і вони зможуть нормально проїжджати.

Крім того ми писали, що українські медики не хочуть робити щеплення від китайського вірусу

Завідувач відділенням реанімації для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексій Куценко повідомив, що з 24 співробітників його відділення погодилися зробити щеплення тільки двоє.

"Якщо чесно, мені трохи соромно, тому що з усього відділення мого, з 24 співробітників, тільки двоє погодилися на вакцинацію — це я і ще одна медсестра. Можливо, це моя недоробка", - зазначив лікар.

Нагадавши, українцям повернуть жорсткі правила карантину, термінову заяву МОЗ: "протягом трьох днів..."

Як повідомляла Politeka, коронавірус взявся за Прикарпаття з новою силою, люди благають про допомогу: що відбувається в лікарнях

Також Politeka писала, що українські медики назвали нові симптоми китайського вірусу:"він адаптується і мутує".