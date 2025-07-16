Мы гордимся, что украинское сельское хозяйство кормит мир, но есть и темная сторона медали.

Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба бьет тревогу: сотни тысяч тонн пестицидов и удобрений ежегодно вносятся без всякого контроля! немедленно.

Обратная сторона медали: агрохимия без контроля

Украина – настоящая житница Европы, и мы по праву гордимся нашими урожаями. Но за этим успехом скрывается серьезная, часто невидимая проблема. Как отмечает первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба, ежегодно "на поля вносятся сотни тысяч тонн пестицидов, гербицидов, нитратов и минеральных удобрений". Часть из них, безусловно, необходима для высоких урожаев. Однако когда это делается "без четких норм, без лабораторного анализа, без контроля - мы получаем проблему национального масштаба".

Эти тревожные факты становятся очевидными "на местах – в полях, в колодцах, в гибели пчел, в снижении плодородия почв и в медленном, но ощутимом ухудшении здоровья людей". Это не просто экологическая тревога, это удар по самой жизни.

Что такое "бесконтрольное внесение", о котором говорит господин Заруба? Это ситуация, когда агрохимикаты используются:

Без предварительного обследования почвы на содержание питательных веществ.

Без соблюдения четких дозировок и сроков внесения, установленных изготовителем.

Без предупреждения местного населения и пчеловодов, чьи пчелы страдают отравлениями.

Без ведения какого-либо документального учета, что делает невозможным контроль.

Проблема усугубляется тем, что "системный мониторинг состояния почв в Украине не проводится уже много лет", лабораторий не хватает, а данных – мало. Многие фермеры, особенно небольшие, работают без профессиональной агрономической поддержки, принимая решение "на глаз" или просто "по совету продавца химикатов". Это как лечиться без диагноза – последствия могут быть ужасающими.

Цена "химического бума": от истощения земли до онкологии

Последствия такого бесконтрольного использования агрохимикатов – это серьезный удар по всему живому:

Для почв: Постоянное использование минеральных удобрений без учета состава почвы (кислотности, гумуса, микроэлементов) ведет к его деградации. Земля теряет свою структуру, становится плотнее, истощается. Как следствие, "плодородие падает". В долгосрочной перспективе это означает, что земля может утратить способность давать урожай без постоянной "химической подкормки".

Для экосистем: Одним из самых болезненных симптомов является массовая гибель пчел, которая "каждую весну встречается в десятках регионов". Причина очевидна – поля обрабатывают пестицидами без предупреждения, с нарушением техники безопасности или особенно токсичными веществами. А пчелы – это не просто мед, это жизненно важные опылители, без которых урожайность многих культур резко упадет.

Для воды: Опаснее всего то, что агрохимикаты, особенно нитраты, легко попадают в грунтовые воды и реки.

Для здоровья человека: Многие агрохимикаты обладают кумулятивным действием, то есть они накапливаются в организме. Остатки пестицидов могут попадать в овощи, фрукты, зерно, а оттуда – на наш стол. женщины.

Что делать? Пять шагов по сохранению украинской земли и здоровья

Проблема системная, и ее решение требует комплексного подхода. Дмитрий Заруба предлагает конкретные шаги, которые могут помочь изменить ситуацию:

Восстановить агрохимический мониторинг полей в каждой области Чтобы знать, что и в каком количестве вносится в почву.

Обновите реестр разрешенных препаратов, запретите токсичные и устаревшие: Обеспечить использование только безопасных и эффективных веществ.

Усилить лабораторную базу экоинспекции: Чтобы проводить качественные анализы и контролировать ситуацию.

Ввести электронный журнал обработки полей с доступом для общественности: Это обеспечит прозрачность и возможность контроля со стороны общества.

Провести информационную кампанию для фермеров, дать простые инструкции и шаблоны: Многие фермеры просто не знают, как правильно действовать и нуждаются в знаниях и поддержке.

Проблема агрохимической нагрузки – это не просто тема для научных конференций. Это "ежедневная, системная угроза, которая медленно, но уверенно разрушает то, чем мы живем: землю, воду, здоровье".