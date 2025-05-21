Незаконная рыбалка на реке Ингул у села Пересадовка обойдется нарушителю в сотни тысяч гривен.

Совместный рейд экологической инспекции, полиции и рыбоохраны обнаружил поразительный улов — не по размеру, а по сумме ущерба. Нарушителю теперь грозит не только штраф, но уголовная ответственность.

Что произошло

20 мая государственные инспекторы по охране окружающей среды Юго-Западного округа вместе с водной полицией и работниками рыбоохранного патруля устроили рейд на реке Ингул, вблизи села Пересадовка (Николаевская область). В ходе проверки выявили грубое нарушение природоохранного законодательства.

Мужчина совершал незаконный лов рыбы. Его «улов» составил 252 особи густеры – вида, вылов которого в нерестовый период запрещен.

Сумма ущерба поражает

По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный природе, превышает 390 тысяч гривен.

"Это серьезное нарушение, которое имеет последствия не только для природы, но и для самого нарушителя", - подчеркнули в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Возбуждено уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины - незаконные занятия рыбным промыслом. Нарушителю грозит как штраф, так и возможное ограничение или лишение свободы.

Почему это важно

Нерестовый период – критическое время для восстановления популяции рыбы. Любое вмешательство в этот процесс может иметь серьезные последствия для экосистемы. Именно поэтому такие рейды и пристальная работа инспекций и полиции необходимо.

Незаконная рыбалка – это не мелкое нарушение, а серьезное преступление, за которое приходится отвечать. Госэкоинспекция напоминает: ответственность наступает вне зависимости от того, сколько рыбы поймал нарушитель. Природу нужно беречь, а не грабить.