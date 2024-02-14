Комплаенс-контроль как формат проверки на соответствие и соблюдение правил постепенно занимает значительное место в структуре корпоративного управления украинского бизнеса разного масштаба, не только крупных международных компаний и банков. В комплайенсе начинают видеть не только модное иностранное слово, но и эффективный инструмент минимизации рисков, поэтому стоит рассмотреть этот вопрос подробно. Прежде всего следует привести следующие аксиоматические утверждения:

  1. Цель любого бизнеса – получение прибыли.

  2. Риск – неотъемлемая часть бизнеса.

  3. Предотвратить риски дешевле, чем ликвидировать последствия.

Комплайенс способствует как лучшей реализации первого и третьего пунктов из указанного, так и минимизации второго. И если первое утверждение не вызывает сомнения, то остальные следует детализировать. Они будут планомерно раскрыты в следующих сообщениях, а пока следует выяснить, в чем принципиальное отличие комплаенса от других разновидностей контроля?

Именно комплайенс направлен на выявление и преодоление рисков несоблюдения компанией требований законодательства, правил, стандартов и рекомендаций. Однако деятельность комплаенса-подразделения не дублирует функционал других звеньев, а дополняет его.

Управление рисками предупреждает о рисках.

Внутренний аудит отмечает факты.

Комплаенс-подразделение защищает от рисков.

Цель построения системы комплаенса состоит в создании механизмов выявления и анализа рисков, оценки и управления такими рисками и обеспечения защиты от них.

Итак, комплаенс-подразделение выполняет следующий типовой спектр задач:

  • выявляет в деятельности компании риски, способные привести к потерям;

  • выясняет причины, способствовавшие возникновению рисков, например, невыполнение работниками требований нормативно-правовых актов, указаний или рекомендации контролирующих органов;

  • выявляет коррупционные составляющие в деятельности работников компании;

  • устанавливает факты конфликта интересов в структурных подразделениях компании и разрабатывает меры, направленные на их устранение;

  • принимает участие в разработке внутренних документов компании по соответствию их требований нормам законодательства;

  • отвечает за взаимодействие с органами контроля (сопровождает проверки, готовит документы на запросы, разрабатывает меры по устранению нарушений, дает разъяснения по запросам и т.п.);

  • анализирует клиентскую базу по критериям ее добродетели, в противном случае – проверяет наличие санкционной составляющей;

  • работает с жалобами клиентов;

  • выполняет другие мониторинговые, отладочные функции, поскольку предоставленный перечень отнюдь не исчерпывающий. Инна Завадская, руководитель службы комплаенса финансовой компании Activitis