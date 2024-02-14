Комплаенс-контроль как формат проверки на соответствие и соблюдение правил постепенно занимает значительное место в структуре корпоративного управления украинского бизнеса разного масштаба, не только крупных международных компаний и банков. В комплайенсе начинают видеть не только модное иностранное слово, но и эффективный инструмент минимизации рисков, поэтому стоит рассмотреть этот вопрос подробно. Прежде всего следует привести следующие аксиоматические утверждения:

Цель любого бизнеса – получение прибыли. Риск – неотъемлемая часть бизнеса. Предотвратить риски дешевле, чем ликвидировать последствия.

Комплайенс способствует как лучшей реализации первого и третьего пунктов из указанного, так и минимизации второго. И если первое утверждение не вызывает сомнения, то остальные следует детализировать. Они будут планомерно раскрыты в следующих сообщениях, а пока следует выяснить, в чем принципиальное отличие комплаенса от других разновидностей контроля?

Именно комплайенс направлен на выявление и преодоление рисков несоблюдения компанией требований законодательства, правил, стандартов и рекомендаций. Однако деятельность комплаенса-подразделения не дублирует функционал других звеньев, а дополняет его.

Управление рисками предупреждает о рисках.



Внутренний аудит отмечает факты.



Комплаенс-подразделение защищает от рисков.

Цель построения системы комплаенса состоит в создании механизмов выявления и анализа рисков, оценки и управления такими рисками и обеспечения защиты от них.

Итак, комплаенс-подразделение выполняет следующий типовой спектр задач: