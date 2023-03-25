В СССР помимо классических авто пытались выпускать оригинальые внедорожники.



Пишет сайт Хайзер.

В целях удовлетворения спроса, было принято решение создать новый автомобиль на базе уже существующей модели автомобиля Нива. Новинкой стал ВАЗ-21 "Бора", созданный на основе Нивы в 1995 году. Компания решила превратить это авто в некое подобие сафари-джипа, оптимизированного для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.

Отличительной особенностью ВАЗ-21 была его бюджетность. В связи с этим, компания рассчитывала на экспорт автомобиля в страны Африки и Южной Америки, где был высокий спрос на дешевые, простые и надежные внедорожники для фермерских хозяйств. Для того, чтобы создать такой автомобиль, инженеры компании использовали алюминиевую раму и пластиковые навесные панели, которые сделали его легким и дешевым по сравнению с другими моделями на рынке.

Большинство машин были направлены в ОАЭ и другие страны с подходящим климатом для открытых версий.

Наиболее удивительным фактом является то, что на данный момент лишь два экземпляра этого джипа сохранились и находятся в частном российском и арабском владении. Для предприятия АвтоВАЗ создание автомобиля ВАЗ-21 стало своего рода экспериментом, который не был востребован рынком. Но этот эксперимент показал, что российским инженерам удалось создать уникальную модель, способную удовлетворить потребности рынка с минимальными затратами, что является ключевым принципом современного автомобилестроения.