Об электронных вариантах национальных валют все чаще говорят то в одной, то в другой стране мира, как о полноценных платежных инструментах. Это означает, что эпоха цифровых денег началась. Украина не стала исключением в этой тенденции – концепция е-гривны, которая имеет ряд преимуществ, активно разрабатывается и внедряется в нашей стране. Далее рассказываем о перспективах электронных денег в разных уголках мира, в том числе и в Украине.

Электронный юань в Китае

Цифровой юань – это официальная цифровая валюта Китая, позволяющая проводить электронные платежи. О ее внедрении начали думать в середине 2019 года, а уже через несколько месяцев обсуждений и разработки китайская цифровая валюта была готова к тестированию.

Народный банк КНР заключил соглашения с четырьмя государственными банками и телекоммуникационными компаниями China Telecom, China Mobile, China Unicom и Huawei. Банки конвертировали часть своих депозитов в Центробанк в цифровой юань и четко определили сектора экономики для пользования им. Кроме того, совместно с операторами платежных систем Alipay и WeChat китайские банки начали тестировать электронные кошельки.

В мае 2020 года Народный банк Китая ввел в четырех городах страны национальную криптовалюту DCEP, дав гражданам возможность осуществлять оплату покупок в е-юанях. Примечательно, что основные криптовалюты подорожали на фоне тестирования цифрового юаня. Туристы-иностранцы могут воспользоваться цифровым кошельком, загруженным из магазина приложений. По данным Народного банка КНР, по состоянию на конец 2022 года в обращении находилось цифровых юаней на общую сумму 13,61 млрд (т.е. 2,01 млрд долларов).



Китайские эксперты отмечают, что е-юань может стать настоящим конкурентом доллара благодаря своей оперативности и дешевизне расчетов. При этом в отношении биткоина – вряд ли китайская цифровая валюта станет реальным конкурентом первой криптовалюте мира. Е-юань может также позволить Ирану и России избегать санкций США в торговых соглашениях и расчетах. Детальнее о «юанизации» мира читайте в нашем большом аналитическом материале по этой ссылке. Цифровой фунт стерлингов в Великобритании





В январе этого года стало известно, что Великобритания, по словам Министра финансов Королевства Эндрю Гриффита, стремится стать мировым крипто-центром. После этого началось формирование группы по разработке политики и регулированию цифровых валют, в которую вошли The City of London Corporation, Digital Pound Foundation, The Payments Association, The CityUK и UK Finance.

В апреле 2021 года Банк Англии приступил к обсуждению создания цифрового фунта. Британские финансисты уверены – е-фунт способен на сокращение расходов, усиление влиятельности британского рынка капиталов в мире после Brexit, оперативное регулирование финансового рынка, контроль за оборотом валюты и возможность собирать и распределять налоги в режиме реального времени.

Электронная иена в Японии

В декабре 2020 года в Японии заявили, что внедряют цифровую иену, чтобы ускорить развитие экономики и обеспечить переход на безналичные платежи. В целях продвижения цифровизации при создании цифровой иены и проведении экспериментов с ней привлечено более 30 крупных банков, брокерских и телекоммуникационных компаний, коммунальных служб и розничных торговцев Японии. Это первый шаг по реализации планов центрального банка по переходу на цифровую валюту. Кстати, Япония – одна из тех стран, где граждане в большинстве своем пользуются наличными. Вместо этого безналичные расчеты здесь составляют 20% от общего объема.

Разработчиками цифровой иены стали специалисты трех крупнейших японских банков – они создали общую расчетную платформу, где и будет запущена е-ена. На самом деле, ряд цифровых платформ Японии являются прямыми конкурентами, поэтому не могут работать совместно. Поэтому для начала эмиссии цифровой иены имели только ряд частных банков.

Цифровой евро для стран Еврозоны

В Европейском союзе говорят о внедрении цифрового евро уже более трех лет. В 2021 году глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ЕС может выпустить собственную Central Bank Digital Currency (CBDC – цифровая валюта центробанка) только через четыре года. Уже в апреле 2022 года дискуссии по этому финансовому инструменту активизировались.

По словам экспертов, цифровая валюта центробанков стран Еврозоны – это сочетание криптовалюты и традиционных фиатных денег. Электронная форма денег, выпущенная Евросистемой, то есть ЕЦБ и центробанками еврозоны, будет доступна всем гражданам и бизнесу. К тому же учитывая невероятную консервативность Евросоюза, вероятно, цифровой евро не заменит своего наличного предка, а дополнит его. По мнению европейских чиновников, он должен быть безопасным, простым в использовании и широко доступным для общественности, должен обеспечивать высокий уровень конфиденциальности.

В Европейском центробанке говорят о трех вариантах использования цифровой евровалюты:

Одноранговые платежи, с помощью которых люди будут делать личные переводы друг другу;

Платежи между покупателем и продавцом в реальных и виртуальных магазинах;

Платежи в интересах страны либо меж государственными организациями.

Кроме того, ЕЦБ рассматривает пути разработки мобильного приложения для е-евро, которое позволит потребителям использовать цифровую валюту центрального банка (CBDC) для осуществления бесконтактных платежей и платежей с использованием QR-кода, а также способно облегчить подход к подключению пользователей со стороны. денежных посредников, включая банки и платежные системы.

Пока в ЕС не понимают, как технологию блокчейн можно использовать на государственном уровне. Но в мире тренд по цифровым активам приобретает популярность, поэтому и Европейский центробанк вынужден приобщаться к этому процессу. Если е-евро таки появится, то банки должны будут подключиться к системе ЕЦБ, эмитирующей цифровую валюту, став главным майнером е-евро.

Система цифрового евро будет взаимодействовать с частной банковской системой, поэтому люди смогут перечислять свои деньги со счетов в коммерческих банках на свой цифровой счет в евро и наоборот.

Как бы окончательное решение о запуске е-евро еще не принято. Продолжаются тестирование и консультации.

Электронный доллар в Штатах

В середине 2022 г. президент США Джо Байден поручил Министерству финансов изучить вопрос создания цифрового доллара. Собственно, е-доллар останется долларом, выпущенным Федеральным резервом (ФРС или Центробанком США), и будет доступен всем, а не только финансовым учреждениям. Кроме того, цифровой доллар будет стоить столько же, сколько и его фиатный «родственник».

К тому же в прошлом году глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что цифровая валютная система быстро меняется, поэтому Штатам нужно закрепить международную роль доллара и объявил 2023 год годом запуска CBDC доллара США. CBDC (Central Bank Digital Currency) – это не криптовалюта, потому что крипта предполагает децентрализованный реестр, а в контексте CBDC централизованный реестр будет полностью контролироваться Центральным Банком.

Появление цифрового доллара снизит или уберет транзакционные расходы, потому что биржи больше не будут просто проходить через банки, банковские карты или приложения, взимающие комиссию по каждому платежу. Однако есть и риски: сбой системы или кибератаки, пробелы в конфиденциальности из-за полного доступа государства ко всем транзакциям граждан.

Следует понимать – даже если американское правительство решит внедрять е-доллар, пройдет еще несколько лет, прежде чем оно войдет в обращение и заменит фиатный доллар.

Э-гривна в Украине.

В ноябре 2022 года Национальный банк Украины презентовал проект концепции е-гривны – цифровых денег, которые будут действовать, как безналичная и наличная гривны, и будут иметь ее эквивалент. Пользоваться е-гривней будут и физические и юридические лица, государственные органы, банки и небанковские финансовые учреждения.

В настоящее время разрабатывается несколько вариантов обращения цифровой гривны:

е-гривна для розничных безналичных платежей с функцией «программированных» денег, предусматривающая проведение целевых социальных выплат, снижение расходов государства на администрирование и контроль целевого использования средств;

е-гривна для операций с виртуальными активами;

е-гривна для трансграничных платежей, что позволит быстрее, дешевле и прозрачнее их проводить.

Это будет блокчейн-аналог фиатной гривны, цифровую нацвалюту будет выпускать и контролировать Нацбанк. Ее курс будет стабильным – одна е-гривна – эквивалент одной традиционной гривны. Электронные деньги можно использовать для оплаты услуг, товаров, безналичных расчетов, переводов на другие счета. Е-гривна будет доступна в режиме 24/7, а при покупке товара/услуги она будет пересылаться с одного кошелька на другой напрямую без межбанковских переводов и комиссий. Такие правила будут действовать и для покупателей и продавцов. Для удобства пользователей е-кошелек с цифровыми гривнами интегрируют в «Действие», а оплата будет производиться с помощью смартфона и QR-кода.

Илья Кошелев, руководитель проектов и программ в финансовой компании Activitis, отмечает, что внедрение е-гривны позволит государству напрямую без посредников в лице традиционных банков выплачивать украинцам деньги на цифровой счет. Это приведет к уменьшению расходов, ведь в транзакцию не будут включены банковские комиссии, а эмиссия е-денег не требует затрат на производство и транспортировку наличных.

Эксперт отмечает, что е-гривна позволяет государству и регулятору: а) понимать происхождение входящих и исходящих платежей, что делает транзакции прозрачными и круглосуточно доступными для анализа системами финансового мониторинга; б) распределять и программировать на конкретный тип оплаты товаров и услуг свою целевую финансовую помощь гражданам и бизнесу; в) в режиме реального времени собирать данные о движении валюты и формировать на основе этого макроэкономическую статистику.

К преимуществам е-гривны для пользователей Илья Кошелев относит возможность производить платежи в любую точку мира быстрее и дешевле; более совершенная система фиксации и выполнения сделок с помощью блокчейна и смарт-контрактов, которые уберут потребность в гарантах и ​​посредниках. При этом недостатков, связанных с прозрачностью, которых нет в традиционной банковской системе, по мнению специалиста, у е-гривны нет. В то же время он отмечает, что разница между двумя плоскостями – в том, что е-гривню государство может мгновенно отследить, а цифровой счет гражданина – заблокировать.

Как и когда в Украине тестировали е-гривну?

В нашей стране сделали, кажется, больше шагов по внедрению цифровой нацвалюты, чем, скажем, в США или Евросоюзе. К примеру, еще в конце 2021 года Нацбанк запустил пилотный проект с участием ТАСКОМБАНКА и американских финтех-компаний Bitt и Stellar Development Foundation под руководством Минцифры. В рамках проекта сотрудники министерства тестировали е-гривну в «Действии», получая часть зарплаты, конвертируемую в электронные деньги на блокчейне. Проводились тестовые транзакции и конвертации е-денег в гривну.

Целью проекта было тестирование выпуска е-денег на открытом блокчейне с возможностями контроля за активами для эмитентов. Пилот фокусировался на P2P-операциях, торговых платежах и начислении зарплаты. Так, ТАСКОМБАНК провел экспериментальную эмиссию гривны в форме е-денег, выпущенных на сети блокчейн, исследовав применение электронных денег в качестве инструмента для розничных безналичных платежей. В рамках пилота банк интегрировал блокчейн-технологию в традиционные банковские процессы – клиенты смогли открывать цифровые кошельки и проводить переводы и осуществлять оплату товаров в цифровых деньгах.

По словам первого заместителя Председателя Правления ТАСКОМБАНКА Сергея Холода, результаты пилота подтвердили готовность инфраструктуры банка к интеграции с блокчейн-решениями и обеспечению достойного уровня финансовых услуг с использованием виртуальных активов с учетом требований регулятора.

В свою очередь заместитель Министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков отметил, что результаты пилотного проекта доказали ключевые преимущества блокчейна: скорость обработки и более низкую транзакционную стоимость, подотчетность и прозрачность системы, а также упрощенный доступ к финансовым услугам. Министерство цифровой трансформации и ТАСКОМБАНК рассматривают возможности дальнейшего вывода на рынок платежных инструментов на базе блокчейна.

*************

Да, центробанки развитых стран еще не внедрили цифровые нацвалюты, поэтому это явление существует только в теории. Однако о возможностях, перспективах и преимуществах е-денег сейчас, в эпоху повсеместной популяризации цифровых технологий, можно и нужно говорить активно и много. Правда, о конкретных чертах будущей е-гривны известно немного – четкая и общепринятая концепция цифровой нацвалюты еще не утверждена. Однако украинские эксперты, в том числе чиновники, изучают этот вопрос, проводят тестирование и консультации, сомневаются, вдохновляются и планируют.

Следует понимать, что построение цифровой инфраструктуры под е-гривну будет стоить государству, а значит и украинцам, колоссально больших денег. И хотя выпуск е-гривни не принесет ощутимого толчка экономике Украины, но будет способствовать ее цифровизации, повысит ее конкурентоспособность и динамику, сделает банковскую деятельность более прозрачной в контексте искоренения коррупции и минимизации рисков потери средств вследствие банкротства финучреждений.