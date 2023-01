Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые базируются на реализации:

Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», актов Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины;

основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана их реализации (распоряжение КМУ от 12.05.2021 № 435-р) ;

План действий по усовершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL;

Программы стратегического развития Госфинмониторинга на период до 2024 г.;

Приоритеты деятельности Госфинмониторинга на период военного положения, согласованных Министерством финансов Украины.

Указанная работа осуществляется в координации с национальными и международными партнерами в направлении принятия действенных практических шагов, в том числе международно-правового характера с целью результативного санкционирования действий страны-террориста.

Сбор и обработка информации

За 2022 год от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 1 179 392 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:

- 52 123 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);

- 1 117 829 сообщений о пороговых операциях;

- 194 сообщения о пороговых и подозрительных операциях (деятельность);

- 9 246 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.

Из указанного общего количества сообщений, в период военного времени (за период с 24.02.2022 по 31.12.2022 г.), от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 928 471 уведомление о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. :

- 43 953 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);

- 875 208 сообщений о пороговых операциях;

- 147 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;

- 9163 сообщения, полученных по запросу на отслеживание.

Аналитические исследования

За 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 934 материала (из них 550 обобщенных материалов и 384 дополнительных обобщенных материала), в том числе:

- Службы безопасности Украины – 339 материалов (из них 219 обобщенных материалов и 120 дополнительных обобщенных материалов);

- органов национальной полиции – 191 материал (из них 147 обобщенных материалов и 44 дополнительных обобщенных материала);

- Бюро экономической безопасности Украины – 125 материалов (из них 90 обобщенных материалов и 35 дополнительных обобщенных материалов);

- органов прокуратуры – 109 материалов (из них 35 обобщенных материалов и 74 дополнительных обобщенных материалов);

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 96 материалов (из них 24 обобщенных материала и 72 дополнительных обобщенных материала);

- Государственного бюро расследований – 73 материала (из них 34 обобщенных материала и 39 дополнительных обобщенных материалов);

- разведывательных органов – 1 обобщенный материал.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 75,7 млрд гривен.

За 2022 год общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 7,7 млрд. гривен.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны Российской Федерации (РФ) и Республики Беларусь (РБ) против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью). публичными призывами лиц к изменению или свержению конституционного строя или изменениям границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции).

Всего за 2022 г. Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 342 таких материала (из них 226 обобщенных материалов и 116 дополнительных обобщенных материалов), в частности:

- 198 материалов (152 обобщенных материала и 46 дополнительных обобщенных материалов) по финансовым операциям лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины и коллаборационной деятельностью;

- 88 материалов (34 обобщенных материала и 54 дополнительных обобщенных материала) относительно физических лиц, включенных в приложения к решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие Указами Президента Украины;

- 56 материалов (40 обобщенных материалов и 16 дополнительных обобщенных материалов) в отношении других финансовых операций лиц, связанных с терроризмом/сепаратизмом/санкциями.

В рамках международного сотрудничества по обмену информацией, а также выявление и остановка/заморозка активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины и другим лицам Госфинмониторингом осуществляется постоянная аналитическая работа, в рамках которой в частности, направлено 658 запросов в 147 подразделений финансовых разведок иностранных государств. Совместные аналитические исследования продолжаются.

Кроме того, представитель Госфинмониторинга принимает участие в составе оперативной группы «Task Force» в направлении выявления, ареста активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, как на территории Украины так и за ее пределами, с целью дальнейшей их передачи в государственный бюджет Украины для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Не остаются без внимания Госфинмониторинга финансовые расследования относительно фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, за 2022 год Госфинмониторинг направлен в правоохранительные органы 121 материал (25 обобщенных материалов и 96 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных действиях, в частности:

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 96 материалов (24 обобщенных материалов и 72 дополнительных обобщенных материалов);

- Службы безопасности Украины – 17 дополнительных обобщенных материалов;

- Государственного бюро расследований – 7 дополнительных обобщенных материалов;

- Бюро экономической безопасности Украины – 1 обобщенный материал.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 6,4 млрд гривен.

Сотрудничество с субъектами финансового мониторинга и общественностью

В рамках сотрудничества с частным сектором, Госфинмониторингом с 15 февраля 2022 г. осуществляется тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинга средствами Информационно-телекоммуникационной системы «Электронный кабинет системы финансового мониторинга», которая внедряется при поддержке проекта Антикоррупций EUACI).

В связи с этим при содействии проекта EUACI были подготовлены пошаговые видео инструкции работы в Е-кабинете и размещены для ознакомления на официальном вебсайте Госфинмониторинга, по ссылкам на страницу Госфинмониторинга в социальной сети YouTube.

В настоящее время продолжается тестирование внешними пользователями программного обеспечения ИТС «e-кабинет СФМ» по обеспечению обработки информации СПФМ и усовершенствование логического контроля входящих сообщений от СПФМ при обработке программным обеспечением ИСФМ согласно требованиям приказа Министерства финансов Украины от 04.06.2021 № 322.

В части сотрудничества с субъектами государственного финансового мониторинга, к каждому государственному регулятору направлены обращения по усилению надзора за субъектами первичного финансового мониторинга относительно применения ими риск-ориентировочного подхода и индикаторов рисковости к клиентам, связанным с РФ.

В мае 2022 г. подготовлены и доведены до сведения субъектов первичного финансового мониторинга обновленные Рекомендации по выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга на период военного времени, в частности в части выявления подозрительных финансовых операций, связанных со страной-агрессором, а также направлены для использования в работе индикаторы рисковости сделок и клиентов из РФ и РБ.

В то же время, в октябре 2022 г. Госфинмониторингом на официальном вебсайте размещено разъяснение о предоставлении информации о расхождении сведений о конечных бенефициарных владельцах и информации об отказе от установления (поддержания) деловых отношений.

Кроме того, в ноябре 2022 г. было доведено до сведения субъектов первичного финансового мониторинга об обновлении рекомендаций относительно представления информации о финансовых операциях после вступления в силу Закона Украины № 2736-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и требованиям Директивы ЕС 2018/843».

07 апреля 2022 г. по инициативе Госфинмониторинга утвержден приказ Министерства финансов Украины № 113 «О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 г. № 322», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22.04.743/ согласно которому срок вступления приказа Министерства финансов Украины от 04.06.2021 № 322 (далее – приказ Минфина № 322) перенесен с 01 мая 2022 года на первый понедельник четвертого месяца после прекращения или отмены военного положения.

С целью информирования участников системы финансового мониторинга и общественности – на официальном вебсайте Госфинмониторинга опубликованы материалы публичного отчета Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины за 2021 год и типологическое исследование Госфинмониторинга за 2021 год.

Вместе с тем, Госфинмониторингом в конце 2022 г. было подготовлено типологическое исследование по теме: «Финансирование терроризма и получение уголовных доходов от совершения других преступлений в условиях военной агрессии российской федерации».

30 июня 2022 г. Госфинмониторингом организовано проведение тринадцатого заседания Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Совет).

На заседании были обсуждены меры по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в условиях военного положения.

29 декабря 2022 г. Госфинмониторингом, в формате видеоконференции, состоялось четырнадцатое заседание Совета, на котором было представлено и одобрено Отчет о проведении национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения уничтожение и рассмотрен ряд других вопросов.

В период военного положения Госфинмониторинг акцентировано обеспечивает сотрудничество с общественностью. Так, 27 сентября 2022 г. при содействии Службы состоялось третье заседание Общественного совета при Госфинмониторинге.

В ходе заседания представители Госфинмониторинга проинформировали присутствующих о реализации Госфинмониторингом в 2022 году государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения во время военного положения. .

Также, в рамках методической работы, Госфинмониторингом при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине подготовлено издание «Обзор законодательства о регулировании виртуальных активов».

В издании осуществлен обзор законодательства по комплексному регулированию сферы оборота виртуальных активов, в том числе по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения двадцати четырех стран мира.

В то же время, информационные агентства Bloomberg и The Washington Post опубликовали статью Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского "It's Time to Sanction Russia как Terrorist State It's Become".

В указанной статье Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины подробно проинформировал мировое сообщество о рисках и угрозах, вызванных агрессией и террором РФ против мирной Украины.

Мероприятия международного характера

Сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

В 2022 г. осуществлялся постоянный обмен информацией между Госфинмониторингом и FATF относительно ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением РФ. В частности, Госфинмониторингом в адрес FATF направлен ряд обращений по поводу исключения РФ из FATF и внесения РФ и РБ в черный список FATF.

Госфинмониторинг принял участие (виртуально) в заседании Контрольной группы по международному сотрудничеству (ICRG) и Пленарному заседанию FATF, которые проходили в г. Берлин, Германия (6-7 и 12-17 июня, в гибридном формате).

По результатам указанного Пленарного заседания, FATF обнародовано Публичное заявление и существенно ограничено РФ в правах и полномочиях как члена FATF.

Госфинмониторинг также принял участие в осенних заседаниях ICRG и Пленарном заседании FATF, которые проходили в Париже, Французская Республика (18-21 октября). На этих заседаниях было последовательно продолжено аргументирование позиции Украины относительно дальнейшего санкционирования РФ.

По результатам рассмотрения вопроса РФ, FATF принято очередное Заявление относительно дальнейшего ограничения членства РФ, размещенное на официальном веб-сайте FATF.

В декабре 2022 г. Главой Госфинмониторинга был обнародован Публичный призыв в FATF с целью внесения Российской Федерации (РФ) в «черный список» и лишение ее членства в этой организации. В этом призыве, в частности, отмечено, что Парламентская Ассамблея НАТО призвала усилить работу FATF по борьбе с финансированием терроризма, а Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.

Работа Госфинмониторинга и партнеров по этому направлению продолжается.

Сотрудничество с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL)

В течение отчетного периода осуществлялся постоянный обмен информацией между Госфинмониторингом и Комитетом Совета Европы MONEYVAL по поводу ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением РФ.

16.03.2022 г. Комитетом Совета Европы принято решение об исключении РФ из Совета Европы и в соответствии с составом Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), как рабочего органа Совета Европы. В таких условиях РФ лишены права и возможности влиять на антилегализационные меры в рамках Совета Европы.

Представители Госфинмониторинга приняли участие в заседании Рабочей группы по оценкам и 63-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, которые проходили в Страсбурге, Французская Республика (16-20 мая, в гибридном формате).

На указанном Пленарном заседании планировалось рассмотрение вопроса о мерах, предпринимаемых нашим государством с целью соблюдения Процедур, связанных с внедрением программы добровольного соблюдения налогового законодательства, однако вопрос отложен в связи с введением военного положения в Украине.

Это Пленарное заседание стало первым заседанием после исключения РФ из Совета Европы и Комитета MONEYVAL и соответственно проходило без участия РФ.

В период с 5 по 9 декабря 2022 г. представители Украины Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 64-м Пленарном заседании Комитета MONEYVAL.

На указанном Пленарном заседании представлена ​​информация о работе национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в условиях агрессивной войны РФ против Украины и Украины подтверждено соблюдение всех международных обязательств в сфере финансового мониторинга с учетом объективных обстоятельств функционирования антилегализационной системы.

Кроме того, в отчетном периоде, получено официальное письмо от Секретариата MONEYVAL о приостановлении процесса отчетности о прогрессе Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового поражения по результатам 5-го раунда оценки MONEYVAL нормализации ситуации в Украине.

Сотрудничество с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки

По результатам международного сотрудничества Госфинмониторинга, Председателем Эгмонтской группы признан вклад ПФР Украины в деятельность Эгмонтской группы, за что Госфинмониторингом в 2022 году получена соответствующая награда.

В 2022 г. Госфинмониторингом осуществлялась неоднократная коммуникация с руководством и Секретариатом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки по ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением РФ.

Главой Эгмонтской группы обнародовано официальное Публичное заявление в связи военной агрессией против Украины с осуждением действий РФ.

По инициативе Госфинмониторинга в сотрудничестве со значительным количеством иностранных подразделений финансовых разведок усилена работа в направлении анализа и расследования преступлений с использованием виртуальных активов с участием физических и юридических лиц из РФ, а также их коллаборантов и связанных с ними лиц.

В рамках мероприятий 28-го Пленарного заседания Эгмонтской группы (10-15 июля, г. Рига, Латвийская Республика) во время операционной учебной сессии Госфинмониторингом вместе с представителем FATF и ПФР Бельгии представлены ключевые результаты и практические решения по глобальным и национальным мерам по возвращению активов . Стоит отметить, что ПФР Украины выступал одним из лидеров проекта Эгмонтской группы «Возвращение активов – Роль ПФР» вместе с ПФР Бельгии. Во время презентации было отмечено важность координации и сотрудничества для эффективного возвращения активов с целью предупреждения и противодействия преступной деятельности. Сейчас этот вопрос особенно важен в контексте борьбы с российской террористической войной против Украины.

Вместе с тем представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях в рамках заседаний Эгмонтской группы, в частности, в заседаниях рабочих групп, региональной группы EUROPE II и Пленарном заседании.

Также, в рамках 28-го Пленарного заседания Эгмонтской группы, Председателем Госфинмониторинга Игорем Черкасским и Директором ПФР Люксембурга Максом Брауном был заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в обмене финансовой информацией относительно отмывания средств, связанных предикатных преступлений и финансирования терроризма.

Ключевой целью Меморандума является усиление и упрощение обмена разведывательной финансовой информацией между Украиной и Люксембургом.

13 декабря 2022 г. было проведено виртуальное заседание руководящего органа Эгмонтской группы, по результатам которого достигнут консенсус относительно публичного реагирования Группы на войну РФ против Украины и признания рисков, которые несет эта агрессия для сообщества финансовых разведок.

15 декабря 2022 г. Глава Эгмонтской группы обнародовала Заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность разрушительными последствиями российской военной агрессии против Украины и их негативным влиянием на Государственную службу финансового мониторинга Украины (ПФР Украины).

Исходя из прерогативы защиты интересов, целей и задач Эгмонтской группы, ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.

Госфинмониторингом продолжается коммуникация с Эгмонтской группой по этому вопросу.

Практические международные шаги финансовой разведки

Госфинмониторинг осуществляются ежедневные рабочие контакты с подразделениями финансовых разведок стран мира и соответствующими финансовыми регуляторами по обмену разведывательной информацией, а также усилением финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Эта деятельность направлена ​​на предотвращение распространения международного терроризма, включая блокировку финансовых операций, заморозку активов и их дальнейшую конфискацию.

В апреле 2022 г. Госфинмониторингом направлено обращение в Азиатско-Тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием средств (APG) с просьбой лишить РФ статуса наблюдателя в указанной международной организации, которое было удовлетворено на пленарном заседании 26-28 года. Куала-Лумпур (Малайзия).

Совместно с командой Минцифры, а также ключевыми криптоэкспертами Украины проведена работа по идентификации перечня российских криптообменников, связанных с подсанкционными банками (Сбербанк и другие), с целью полного блокирования их хостинга.

Также в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запущен механизм спонтанной блокировки криптогаманцев РФ.

В этой части, Госфинмониторингом направлено обращение к криптовалютной бирже Binance с конкретными предложениями по действиям по сдерживанию агрессии РФ на рынке виртуальных активов, по результатам рассмотрения которого Binance изменила политику и 20.03.2022 г. исключила возможность осуществления P2P транзак. , попавших в санкционный список. Кроме того, реализованы и другие практические меры по блокированию российских криптоактивов и операций российских резидентов.

Также, в течение 2022 г. Госфинмониторингом инициировано и обеспечивается сотрудничество с органами регулирования финансового сектора почти 140 стран по усилению принятия мер по финансовому надзору в отношении лиц РФ.

В связи с агрессивной войной против Украины Госфинмониторингом разорваны двусторонние связи с Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля РБ.

В то же время, при содействии ОБСЕ (OSCE) и Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в периоды с 10 по 11 ноября и с 5 по 7 декабря 2022 г. в г. Вена (Республика Австрия), представители Госфинмониторинга приняли участие в мероприятиях организованных в рамках внебюджетного проекта "Инновационные политические решения по уменьшению рисков по отмыванию денег, связанных с виртуальными активами". Основная цель проведённых мероприятий направлена ​​на презентацию вышеупомянутого Проекта, а также обсуждение текущего состояния проблематики отмывания средств через виртуальные активы.

Проект будет реализован в течение 2022-2024 годов в Украине, Грузии и Молдове – странах со стабильно растущим рынком виртуальных активов и агрессивно растущим сектором нелегального майнинга криптовалют.

Также, в декабре 2022 г. Госфинмониторинг провел встречу с представителями UNODC, где было обсуждено привлечение международной технической помощи от UNODC для усовершенствования национальной системы ПИК/ФТ.

