Разработки учеников Малой академии наук Украины с 2014 года служат Украине и помогают нашим воинам на фронте. Сейчас наблюдается высокий интерес инвесторов, в частности украинских, к запуску производства квадрокоптера-миноискателя. Об этом в комментарии изданию LIGA рассказал Станислав Довгий, президент Малой академии наук Украины.

Квадрокоптер-миноискатель — проект ученика МАН Игоря Клименко, который победил на Всемирном конкурсе Global Student Prizе.

«Этот проект будет служить людям, будет спасать жизни людей — Игорь разработал его на высшем техническом уровне, получил признание в виде патентов на изобретения. Это очень важный взнос в победу и разминирование во время восстановления Украины», — рассказал Станислав Довгий о квадрокоптере-миноискателе.

Автор разработки — Игорь Клименко, член МАН, 20 сентября во время недели ООН в Нью-Йорке получил главный приз Всемирной студенческой премии Global Student Prizе. Кроме золотой статуэтки из рук екс-президента США Билла Клинтона Игорь получил денежное вознаграждение на развитие своего проекта в размере $100 тыс.

Буквально за полгода до российского полномасштабного вторжения Игорь зарегистрировал два патента на свои изобретения в сфере разработки беспилотников. Станислав Довгий рассказал, что МАН содействовала международному промо разработки Игоря Клименко: его проект дрона-миноискателя победил на Всеукраинском конкурсе МАН — так украинская разработка в сфере военной робототехники вышла на конкурсы и выставки международного уровня.

Ныне квадрокоптер-миноискатель существует в виде рабочего прототипа. Его доработка и запуск в серийное производство — уже вопроса времени, ведь проектом интересуются инвесторы, в частности украинские.

«Сейчас мы ведем переговоры, имеем предложения от инвесторов, в том числе от украинских. После всемирного признания к проекту будет больше внимания, будет более конкретный разговор относительно его практической реализации», — рассказал президент МАН.

Станислав Довгий добавил, что международное признание украинского разработчика дрона-миноискателя — это лишь одно из достижений воспитанников МАН, которые уделяют много внимания разработкам для армии: «С 2014 года в отделении технических наук и изобретений МАН есть секция для разработок детей в сфере безопасности и обороны. Многие из них внедрены и уже несколько лет служат украинским воинам — это системы очистки воды, системы аккумулирования энергии, системы отопления и обогрева, особенно когда в полевых условиях фронта нельзя включать приборы. Таких разработок много».

Игорь Клименко — воспитанник Малой академии наук Украины, с 2020 года — действительный член ее Киевского отделения, выпускник Политехнического лицея Киевской политехники. В составе команды МАН принимает участие в научных соревнованиях и выставках, в частности на Sikorsky Challenge 2021, UF Startup School Beginner 2022 от бизнес-инкубатора Ukrainian Future МАН, на International Festival of Engineering Science and Technology in Tunisia «I-FEST», трижды представлял Киев и Украину на Всемирных чемпионатах FIRST LEGO League по робототехнике в ЮАР, Испании и США — наиболее масштабных научно-проектных всемирных чемпионатах, где команды презентуют свои исследования и проводят соревнование по робототехнике.

Наиболее значительная разработка Игоря Клименко — квадрокоптер-миноискатель, который помещается в обычном рюкзаке и позволяет с минимальным риском и привлечением человека быстро найти взрывоопасные объекты на поверхности и под землей. В марте 2022 года квадрокоптер-миноискатель получил серебряную медаль 48-й Женевской международной выставки изобретений, а золотую – на 21-й выставке Malaysia Technology Expo.