У украинцев и следователей еще много работы, ведь много ужасов еще предстоит документировать после освобождения наших территорий.

После того, как многие города и села в центральных областях были освобождены, мир содрогнулся от ужасов, которые ждали на улицах. Зверства, которые творили оккупанты на украинских землях, зволновали многие страны - убийства, издевательство над телами, пытки, надругательства над женщинами и детьми, расстрелы безоружных.

Теперь главная задача украинских и международных следователей тщательно задокументировать все преступления оккупантов, чтобы каждый изверг ответил за свои злодеяния.

Поэтому для этого группа энтузиастов представили специальный проект " Геноцид украинского народа " – портал, на котором можно отследить место и состав преступления.

"Все эти кадры облетели весь мир. И мир единогласно назвал войну в Украине геноцидом украинского народа. Чтобы никто не забывал о преступлениях армии РФ и смог лично убедиться в зверских намерениях России, был создан этот сайт. Задача которого – показать масштабы преступлений против человечности российскими оккупантами в Украине. Если вы стали свидетелями преступлений российской армии, можете указать адрес и отправить фото – напишите нам на электронную почту feedback@genocideofua.org. Мы внесем их в нашу базу. Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным. А каждая потерянная жизнь – не забыта", – говорится в сообщении от разработчиков портала.

У украинцев и следователей еще много работы, ведь много ужасов еще предстоит документировать после освобождения наших территорий. А пока авторы проекта призывают всех, кто стал свидетелем преступлений рашистів чтобы пострадал от нашествия нелюдей присоединяться к помощи, чтобы привлечь всех военных преступников к ответственности и показать миру правду о войне в Украине.