Девушка не видела, куда ее увезли, ей просто не позволили даже головы поднять.

В городе Мозырь, что в Беларуси, российские солдаты изнасиловали 20-летнюю студентку. Как рассказала пострадавшая, она приехала на выходные домой и даже подумать не могла, чем для нее обернется эта поездка. Об этом сообщил портал МКБ.

Вечером уроженка Мозыря вышла из пиццерии «Темпо», где встречалась со своими друзьями. По дороге домой с ней пытались познакомится российские военнослужащие. Девушка в мягкой форме отказала им.

Отказ российские солдаты принимать не захотели. Они стали вести себя агрессивно. Для них ответ девушки стал триггером, они напали на нее и затащили в свою машину. Поездка домой превратилась в ад.

Пострадавшая помнит кузов их машины, который был накрыт тентом, и пакеты из местного супермаркета. В ее память врезался смех этих извергов и боль, которую они ей причинили. Она припомнила стойкий запах алкоголя, что исходил от мужчин.

«Возле меня остановилась военная машина. Военные пытались со мной познакомиться. Я игнорировала. Я не успела ничего понять, как меня за волосы затащили в машину, я даже сказать ничего не успела. В машине был запах перегара, они были выпившие. Я не хочу в подробностях вспоминать, как они меня насиловали», - рассказывает девушка на видео.

Девушка не видела, куда ее увезли, ей просто не позволили даже головы поднять. Все время угрожали физической расправой, если она будет сопротивляться и кричать.

После содеянного российские солдаты снова завели машину. Остановили ее неподалеку деревни Пеньки и выбросили девушку на дорогу. При этом у нее забрали все деньги и украшения.

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