Бывший министр обороны и глава украинского правительства Юрий Ехануров поразмышлял над тем, могла бы ли Украина вернуть себе статус ядерного государства, которым она и была после провозглашения собственной независимости.

Об этом он рассказал в программе «Мотив Подорожнего».

По словам бывшего министра, с нынешним состоянием экономики Украина не может создать ядерное оружие. В целом же, говорит он, государству не нужно было сдавать активированный уран, но тогда было давление со стороны США и РФ и они платили за это. «Все страны мира делятся на две части: меньшую, у которой есть активированный уран, и большую, у которой его нет. Но Януковичу очень хотелось, чтобы ему пожал руку Обама – и он сдал этот уран, который вывезли в Россию», - объясняет Юрий Ехануров.

Тем не менее он высоко оценивает научно-технический потенциал украинского государства. «Мы способны и должны выйти на новый уровень вооружения, создав высокоточное оружие», - убежден гость программы. Он отмечает, что в этом плане, по сути, речь идет только о наличии ресурсов, а соответствующие предприятия для создания такого оружия в Украине есть.

Также Юрий Ехануров напоминает о частном секторе, который сегодня обеспечивает нужды украинского войска на 2/3. «Он также экспортирует свою продукцию, поскольку ВСУ заказывают у частных предприятий гораздо меньше, чем те способны производить», - отмечает экс-министр.

Как сообщала Politeka, Ехануров рассказал о причинах, мешающих украинским властям улучшать состояние Вооруженных Сил.

Также Politeka писала о том, что Дубов заявил, что не все из высшего эшелона власти читали Будапештский меморандум.