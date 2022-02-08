Глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус рассказал, как распознать инфаркт миокарда и что нужно делать, а также поделился рекомендациями родителям, в каких случаях необходимо сбивать температуру у детей.

Об этом сообщает Clutch.

Инфаркт миокарда

"Инфаркт миокарда — состояние, при котором из-за кислородного голодания отмирают клетки сердечной мышцы. Являясь острой стадией ишемической болезни сердца, инфаркт нередко становится причиной смерти", - рассказал Ярослав Вус и проинструктировал, что делать в таких случаях.

Если вы заподозрили инфаркт и человеку стало действительно нехорошо, потому что у него снижается артериальное давление, он сильно потеет и становится бледным, у него синеют губы, в таком случае нужно сделать следующее:

1. Позвонить в скорую помощь и сообщить, что это инфаркт и назвать симптомы, которые вы увидели.

2. Человек знает, что боли за грудиной – это огромная беда, он начинает себя накручивать, выделяется адреналин, сердце бьется чаще. Поэтому его нужно успокоить.

3. Человек не должен ходить. То есть дальнейшая транспортировка происходит лежа или сидя на стуле.

Повышенная температура у детей

По словам Ярослава Вуса, при обычном вирусном респираторном заболевании, которое бывает по нескольку раз в год, ребенку сбивать температуру не нужно. Есть лишь четыре "красных флажка", то есть случая, при которых температуру сбивать надо: