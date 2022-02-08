Глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус рассказал, как распознать инфаркт миокарда и что нужно делать, а также поделился рекомендациями родителям, в каких случаях необходимо сбивать температуру у детей.
Об этом сообщает Clutch.
Инфаркт миокарда
"Инфаркт миокарда — состояние, при котором из-за кислородного голодания отмирают клетки сердечной мышцы. Являясь острой стадией ишемической болезни сердца, инфаркт нередко становится причиной смерти", - рассказал Ярослав Вус и проинструктировал, что делать в таких случаях.
Если вы заподозрили инфаркт и человеку стало действительно нехорошо, потому что у него снижается артериальное давление, он сильно потеет и становится бледным, у него синеют губы, в таком случае нужно сделать следующее:
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- 1. Позвонить в скорую помощь и сообщить, что это инфаркт и назвать симптомы, которые вы увидели.
- 2. Человек знает, что боли за грудиной – это огромная беда, он начинает себя накручивать, выделяется адреналин, сердце бьется чаще. Поэтому его нужно успокоить.
- 3. Человек не должен ходить. То есть дальнейшая транспортировка происходит лежа или сидя на стуле.
Повышенная температура у детей
По словам Ярослава Вуса, при обычном вирусном респираторном заболевании, которое бывает по нескольку раз в год, ребенку сбивать температуру не нужно. Есть лишь четыре "красных флажка", то есть случая, при которых температуру сбивать надо:
- когда у ребенка начались судороги;
- галлюцинации;
- потеря ребенком большого количества жидкости (от рвоты при температуре);
- потеря сознания или состояние, близкое к потере сознания.