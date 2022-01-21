Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг должна немедленно обнародовать результаты проверки госпредприятия «Гарантированный покупатель» относительно правомерности блокировки на счетах 3 млрд грн предназначенных для выплаты долгов в отрасли ВИЭ.
Как передает РБК-Украина об этом в Facebook написал нардеп Алексей Кучеренко, отмечая, что вчера – 20 января – истек срок проверки действий Гарантированного покупателя, которая длилась целый месяц.
"Наше уважаемое НКРЭКУ еще не полностью вышло из праздничной суеты. Просто я не могу найти других объяснений тому, что регулятор задерживается с обнародованием результатов проверки госпредприятия «Гарантированный покупатель», - сказал нардеп.
Он напомнил, что Нацкомиссии необходимо было разобраться о правомерности блокировки на счетах Гарпоку 3-х миллиардов гривен в ноябре прошлого года. Эти средства-остаток из предоставленных нам еврокредитов, которые должны были поступить производителям возобновляемой энергии.
«Однако, так как средства не были уплачены и с их распределением происходила какая-то вакханалия, НКРЕКП в середине декабря начало проверку Гарпоку. И я скажу, на то были причины», - добавил Кучеренко.
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Он указал, что за месяц представители регулятора провели все необходимые действия, имели доступ ко всем нужным документам, чтобы сделать соответствующие выводы.
«Надеюсь, что результаты своей работы они представят уже в ближайшие дни. И своей честной, незаангажированной, профессиональной деятельностью начнут оправдывать свои немалые зарплаты и премии, которые оплачивает им потребитель из своего кармана», - подчеркнул нардеп.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн. ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
По данным британского агентства REDD, иностранные инвесторы уходят из Украины и обращают внимание на Польшу и Румынию, поскольку в Украине финансовый кризис в "зеленой" энергетике и происходит дискриминация компании ДТЭК, что не дает уверенности в стабильном инвестиционном климате.