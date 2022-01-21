Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг должна немедленно обнародовать результаты проверки госпредприятия «Гарантированный покупатель» относительно правомерности блокировки на счетах 3 млрд грн предназначенных для выплаты долгов в отрасли ВИЭ.

Как передает РБК-Украина об этом в Facebook написал нардеп Алексей Кучеренко, отмечая, что вчера – 20 января – истек срок проверки действий Гарантированного покупателя, которая длилась целый месяц.

"Наше уважаемое НКРЭКУ еще не полностью вышло из праздничной суеты. Просто я не могу найти других объяснений тому, что регулятор задерживается с обнародованием результатов проверки госпредприятия «Гарантированный покупатель», - сказал нардеп.

Он напомнил, что Нацкомиссии необходимо было разобраться о правомерности блокировки на счетах Гарпоку 3-х миллиардов гривен в ноябре прошлого года. Эти средства-остаток из предоставленных нам еврокредитов, которые должны были поступить производителям возобновляемой энергии.

«Однако, так как средства не были уплачены и с их распределением происходила какая-то вакханалия, НКРЕКП в середине декабря начало проверку Гарпоку. И я скажу, на то были причины», - добавил Кучеренко.

Он указал, что за месяц представители регулятора провели все необходимые действия, имели доступ ко всем нужным документам, чтобы сделать соответствующие выводы.

«Надеюсь, что результаты своей работы они представят уже в ближайшие дни. И своей честной, незаангажированной, профессиональной деятельностью начнут оправдывать свои немалые зарплаты и премии, которые оплачивает им потребитель из своего кармана», - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн. ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

По данным британского агентства REDD, иностранные инвесторы уходят из Украины и обращают внимание на Польшу и Румынию, поскольку в Украине финансовый кризис в "зеленой" энергетике и происходит дискриминация компании ДТЭК, что не дает уверенности в стабильном инвестиционном климате.