Право на льготный природный газ получили около 7000 компании, среди которых существенная часть связанных с властями предприятий.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

«В перечень льготников, которые имеют право покупать газ по заниженной цене попали около 7 тыс. компаний, среди которых есть те, что связаны с нынешней властью, которые имеют сверхдоходы, или производят совсем не социальные продукты», - отметил экономист.

По его словам, среди льготников есть компании, подконтрольные провластным депутатам (например, кондитерская компания “Вацак”, которая принадлежит нардепу Геннадию Вацаку, который входит в провластную группу “доверие”). Также компании, для которых производство продуктов питания не является профильным бизнесом (например, торговец нефтепродуктами OKKO).

"А также агрохолдинги-миллиардеры, ориентированные на экспорт (например, агрохолдинги Ю. Косюка и А. Веревского, которые будут покупать газ по льготной цене для объема своей продукции, в частности. и для экспортируемой продукции, занимающей львиную долю в структуре продаж», - сообщил экономист.

Ранее издание издания "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Кабмин определяет кто из производителей социально важных продуктов получит льготную цену на газ в ручном режиме.

Напомним, в конце декабря 2021 года правительство обязало частных добытчиков газа часть своего ресурса по льготным ценам продать аграрным предприятиям.

Идею правительства о продаже «социального» газа аграрным холдингам раскритиковали в Ассоциации газодобывающих компаний, предупредив об угрозе снижения добычи на 1 млрд. м3 в год.