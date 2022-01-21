Право на льготный природный газ получили около 7000 компании, среди которых существенная часть связанных с властями предприятий.
Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.
«В перечень льготников, которые имеют право покупать газ по заниженной цене попали около 7 тыс. компаний, среди которых есть те, что связаны с нынешней властью, которые имеют сверхдоходы, или производят совсем не социальные продукты», - отметил экономист.
По его словам, среди льготников есть компании, подконтрольные провластным депутатам (например, кондитерская компания “Вацак”, которая принадлежит нардепу Геннадию Вацаку, который входит в провластную группу “доверие”). Также компании, для которых производство продуктов питания не является профильным бизнесом (например, торговец нефтепродуктами OKKO).
"А также агрохолдинги-миллиардеры, ориентированные на экспорт (например, агрохолдинги Ю. Косюка и А. Веревского, которые будут покупать газ по льготной цене для объема своей продукции, в частности. и для экспортируемой продукции, занимающей львиную долю в структуре продаж», - сообщил экономист.
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Ранее издание издания "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Кабмин определяет кто из производителей социально важных продуктов получит льготную цену на газ в ручном режиме.
Напомним, в конце декабря 2021 года правительство обязало частных добытчиков газа часть своего ресурса по льготным ценам продать аграрным предприятиям.
Идею правительства о продаже «социального» газа аграрным холдингам раскритиковали в Ассоциации газодобывающих компаний, предупредив об угрозе снижения добычи на 1 млрд. м3 в год.