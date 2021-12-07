Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

Сегодня мелкие чиновники на местах будут поздравлять нас с лучшей реформой предыдущей и нынешней власти и счастливой жизнью народа в условиях децентрализованной Украины.

Действительно реформа децентрализации существенно помогла в финансовом плане крупным городам и ОТГ, которые находятся вблизи Киева и ряда областных центров. Я же хочу обратить внимание на самые болезненные проблемы жизни людей в большинстве других сел и небольших городков, куда столичные реформаторы местного самоуправления никогда не заезжали.

1. Создание ОТГ, которое во многих случаях, происходило не по критериям получения финансовой состоятельности и улучшения качества жизни людей, а за границами земель местных помещиков, прогнозируемо и привело к избранию «слуг местных феодалов» якобы от разных партий, но за средства одной семьи или предприятия в собственников земли.

Поэтому сейчас, по оценкам экспертов, из более чем 1 400 вновь созданных ОТГ финансово состоятельные бюджеты имеют не более 30 процентов из них.

2. Передача бюджетных организаций и учреждений из районной собственности в собственность ОТГ, сельских и поселковых советов до вновь созданных советов в целом успешно завершена. Однако смена собственника и желание выжить в условиях дефицита бюджета привела к существенному сокращению учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта. Так, по данным Государственной службы статистики, за годы децентрализации закрыто более 2 ТЫСЯЧ ШКОЛ, без учета тех, которые стали филиалами опорных школ,

а по данным Министерства культуры - только за два последних года закрыто более тысячи библиотек.

Подобная статистика обезлюдевших сел и городков - с фапами, амбулаториями, больницами, детско-спортивным школами, кружками внешкольной работы…

3. Некомпетентность, популизм и коррупционный характер деятельности руководства многих ОТГ и «назначенных местными олигархами или застройщиками» депутатского корпуса характеризует и их кадровые решения. На ключевые должности старост (а напомню, что ВР додумалась отменить принцип прямого избрания старост в селах) или руководителей коммунальных предприятий или учреждений предлагаются родственники или зависимые от местных помещиков лица.

4. И самая печальная новость с полей успешной децентрализации». Решение о заработных платах и премиях руководителей ОТГ и их подчиненных просто шокируют местное население. Ежемесячные премии в 300-400 процентов и доплаты за реформаторство и любовь к Украине...для «бедных глав города, ОТГ района» уже стали нормой и научно обосновываются и поддерживаются депутатами. Правда, эта практика родом еще с ранних лет начала «успешной децентрализации».

Можно только представить степень цинизма, когда местные чиновники получают от 30 до 100 тысяч гривен на на фоне пенсий в 2 000 и зарплат в 7-10 тысяч гривен в большинстве жители «рехформованих» сел и городков.

Именно поэтому, сейчас край важно:

- реализовать инфраструктурные проекты для создания рабочих мест и прежде всего, провести качественный интернет в каждый населенный пункт для помощи в работе социальным работникам, учителям, медикам и вообще общинам;

- посмотреть территорию общин, учитывая реальное состояние финансово-несостоятельных ОТГ;

- определить принципы и механизмы сохранения или изменения целевого назначения, в случае необходимости, учреждений социального и гуманитарного направления, а не их ликвидации;

- привести к нормам действующего законодательства и здравого смысла заработные платы и премии в системе местного самоуправления…

А праздновать начнем на следующий день после того, когда качество жизни людей, а не только чиновников, в каждой новосозданной ОТГ станет на порядок выше, чем в предыдущие годы.

П. С. Однако надо признать, что реальный прорыв имеет место в строительстве местных дорог и это хорошо. Но современные европейские дороги должны вести к сел и городков, где счастливо и зажиточно живут и работают люди, а не выживают пенсионеры, наведываются на свои участки дачники, а представители агрохолдінгів дважды в год по этим дорогам приезжают, чтобы посеять и собрать урожай.