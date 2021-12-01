Бывшая уполномоченная по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская выразила свое мнение по поводу деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня.

Об этом она рассказала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

По словам гости программы, никто сегодня не назовет деятельность СНБО соответствующей закону и демократии. «Дело в том, что сейчас СНБО взял на себя такие функции, которые ему совершенно не свойственны. По сути мы имеем дело с внесудебными расправами», - подчеркивает она.

То есть, объясняет Лутковская, СНБО принимает решения вместо суда, определяет, кто виноват в том или ином деле, а кто - нет. «Там человек, который попал под санкции, даже не может доказать свою невиновность», - говорит экс-уполномоченная по правам человека. В таком случае, объясняет она, происходит нарушение свободы слова и декларации о выражении своих взглядов.

Как утверждает гостя программы, все юристы и правозащитники отмечают, что это – недопустимо. Лутковская подчеркивает, что для любых запретов нужно подать претензию в суд, а для оглашения кого-то вором – принести доказательства в суд. Именно так, подчеркивает она, все происходит в цивилизованном мире. «Мы почему-то решили, что у нас эти процессы будут другими – нецивилизованными и незаконными», - заключает экс-уполномоченная по правам человека. Следовательно, констатирует она, те функции, которые СНБО имеет сегодня, необходимо изменить.

Как сообщала Politeka, Лутковская рассказала, что нужно было делать Зеленскому после заявления о готовящемся госперевороте.

Также Politeka писала о том, что Лутковская рассказала, что будет, если омбудсмена Людмилу Денисову захотят уволить.