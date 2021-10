Внучка легендарной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, появилась в компании незнакомца, заинтриговав своих поклонников.

Только год назад фолловеры Сони Евдокименко, единственной внучки Софии Ротару, радовались тому, что девушка обрела свое личное счастье с французским бизнесменом Марко Дюменилем. Фанаты предвещали скорую свадьбу красивой пары, пишет hyser.ua. Однако внезапно для всех Соня не только рассталась со своим бойфрендом, но и быстро нашла ему замену. Новым избранником модели и начинающей певицы стал украинский бизнесмен Денис Жаданов.

Именно с ним Соня провела минувшее лето, а также устроила несколько поездок по Америке. Однако, вернувшись после летних каникул к учебе в США, Соня поспешила опубликовать в личном микроблоге совместное фото совсем с другим парнем.

На опубликованном снимке внучка легендарной исполнительницы запечатлена не со своим красавцем-бойфрендом, а со спортивного вида мужчиной, который носит бороду. Фанаты тут же принялись гадать, кто же запечатлен рядом с Софией, неужели ее новый бойфренд?

Однако, как оказалось, Соня сфотографировалась вместе со своим фитнес-тренером. После длительных каникул, девушка вернулась к занятиям в своем любимом спортклубе, о чем и сообщила фолловерам.

«So good to be back! The Man, The Legend @gothamgym 😎 Thanks for capturing the moment @meghanroche 📸🖤» («Так приятно вернуться! Человек, легенда @gothamgym 😎 Спасибо, что запечатлели момент @meghanroche 📸🖤»), - написала Соня в соцсети.

На фото Евдокименко запечатлена в спортивном аутфите: черных леггинсах и спортивном лифе. Образ модели дополняют белые кроссовки и очки от солнца в круглой оправе. Соня похвасталась своими стройными формами, которым можно только позавидовать.