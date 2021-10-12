Экономист Юрий Атаманюк рассказал, почему были простроены газотранспортные пути в обход Украины, а также упомянул об идее создания газотранспортного консорциума с Россией и Германией.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Мы действуем по принципу нагадить у себя в доме, чтобы соседям воняло, но нам же тогда воняет больше. Потом мы обижаемся на соседей, которые не хотят с нами общаться. Мы не пустыня, у которой ничего нет», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, потребление газа в Европе растет и будет расти, и Европа отказывается от угля. Как отметил экономист, наша ГТС может быть загружена, но должны быть выполнены гарантии.

«Сидит вся Европа (43 страны) и вся энергетика Европы зависит от одной трубы и одного государства, но кто это позволит: «Конечно, надо диверсифицировать». Или наоборот: сидит вся Россия и всё взаимоотношение с Европой тоже через одну страну, в которой одни сильно антироссийские, а другие сильно пророссийские – тоже рискованно», - сказал Атаманюк.

Как отметил эксперт, именно поэтому было решено простроить обходные газотранспортные пути. По мнению экономиста, Украина должна сформировать газотранспортный консорциум с Россией и Германией, по его словам, это один из лучших способов развить страну.

Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк рассказал, когда начал строиться первый газопровод в обход Украины.

Также Politeka публиковала слова Юрия Атаманюка: У нас все самые большие преступления делают под лозунгом патриотизма.