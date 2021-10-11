Общественный деятель Олег Матийцив рассказал, что можно сделать, чтобы уменьшить платежку за отопление силами жильцов дома и о несанкционированном отключении горячего водоснабжения.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

«Сегодня все коммунальные вопросы регулируются на собрании совладельцев ОСМД, если у вас в доме не создано ОСМД, можно пойти по упрощенной процедуре. Есть специализированный закон (№417-19 «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», - ред.), который регулирует вопросы простых собрания совладельцев многоквартирного дома без создания одного юридического лица. Те же вопросы вы принимаете и в том числе вы можете регулировать вопросы с тепловиками, электриками и ценами», - подчеркнул он.

Матийцив сказал, что надо договариваться с конкретным поставщиком тепла, электроэнергии и газа о цене. Но это должно быть записано в собрании совладельцев, подтвердил он, согласно закону. Если в вашем доме летом нет горячей воды, сообщил он, и если это внутреннедомовая авария – это ложится на плечи ОСМД или управляющей компании, обслуживающей дом.

«Если это коммунальная инфраструктура между домами, то, конечно, это проблема города. Есть так называемые технологические отключения, когда для промывки сетей водоснабжения отключается от домов и промывается, а затем подключается. Но об этом должно быть предупреждение, если отключение произошло без предупреждения, то это ограничение в предоставлении услуги. Поэтому оплату за время отключения горячей воды без предупреждения не должны начислять, или должны заплатить штраф, потому что в договоре прописано, что должно быть бесперебойное тепло-водо-электроснабжение», - резюмировал он.

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