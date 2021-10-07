Директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал, действительно ли электронные и аудиокниги убивают книги бумажные.

«В цивилизованных странах аудиокниги, электронные и бумажные книги – всё это единый рынок. 3-4 процента этого рынка приходится на долю аудиокниг. С электронными книгами дело обстоит по-разному. Больше всего их в США – 40 процентов рынка (здесь счёт ведётся не в деньгах, а в экземплярах книг). В Великобритании это от 12 до 13 процентов рынка, в других странах меньше. По нашей стране данных нет, потому что в Украине 98-99 процентов электронных книг скачаны из интернета бесплатно. Предположительно, в Украине число прочитанных электронных текстов в несколько раз превышает число текстов бумажных. Разумеется, речь идёт о бесплатных книгах», - говорит гость программы.

Он отметил, что такие книги в материальном плане ничего не дают не только издателю, но и автору.

«У нас этот рынок является в чистом виде пиратским, хотя во всех соседних странах пиратство если не побеждено, то резко уменьшено. В Польше доля пиратских текстов – 15 процентов от всех скачанных книг, в Литве – 20 процентов, в России – 40 процентов, хотя ещё недавно было, как в Украине, 99», - рассказывает Александр Красовицкий.

Как сообщает Politeka, ранее издатель Андрей Гончарук рассказал о влиянии пандемии коронавируса на издательский бизнес.

Также Politeka сообщала, что он рассказал об участии своего издательства в информационной войне с Россией.



