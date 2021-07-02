В эфире одного украинского телеканала речь шла о новом проекте, согласно которому власть планирует построить стену с Россией. Экономист Юрий Атаманюк прокомментировал эту идею и заявил, что для власти, очевидно, это главный план. Политолог Сергей Быков также присоединился к дискуссии, видеофрагмент которой можно посмотреть в блоге Атаманюка.

Атаманюк обратил внимание на то, что строительство этой стены с Россией уже внесли в госбюджет, на нее выделили 6,2 миллиарда в целом и конкретного в этом году - 400 миллионов. «Не надо говорить, что это ещё не факт и это еще как план «Б». Какой план «Б»?», - подчеркнул он. Экономист объяснил, что соответствующая графа в бюджете с затратами на стену - это прямая констатация факта, что власть рассматривает этот вариант как ключевой. Кроме этого, он отметил определенную преемственность власти к этой политике.

Быков со своей стороны заявил, что цель стены - не пропустить российское вооружение, если будет нападение. Но Атаманюк этому возразил, назвав стену буквально бесполезной: «Эта стена, что начали строить за 6,2 млрд, может не пропустить только курицу».

Также Быков обратил внимание на то, что проект построения стены заложил Яценюк, но Атаманюк считает это лишь началом. «Если Шмыгаль это подал на финансирование, то это уже стена Яценюка-шныряли, а не Яценюка», - объяснил эксперт.

Напоминаем, Атаманюк заявил, что Конституция предоставляет право разговаривать на любом языке.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк заявил, что судьба Украины принадлежит не ей, а более сильным государствам.