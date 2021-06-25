На действующего народного депутата открыли еще одно производство по делу вокруг крупной газодобывающей компании

Госбюро расследований открыло уголовное дело против нардепа от Слуги народа Олега Семинского, передает РБК-Украина в пятницу, 25 июня, со ссылкой на соответствующий документ, пишет Корреспондент.

Дело открыто по статье ч.1 ст.189 УК Украины, а именно сопровождающееся угрозами требование переписать на себя долю в компании Нефтегаздобыча в размере 150 млн долларов. Как известно, Семинский ранее был руководителем данной компании.

Стоит отметить, что это уже второе дело ГБР на Семинского. Первое было открыто за присвоение части прибыли Нефтегаздобычи (с ч.5 ст.191 УК Украины).

Дела против Семинского открыты по заявлению экс-нардепа и бывшего министра транспорта Николая Рудьковского, семья которого владеет долей Нефтегаздобычи. По его словам, Семинский угрожал ему уголовным производствами, требуя переписать долю в компании.