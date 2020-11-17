Мер Кривого Рогу Юрій Вілкул лікується в міській лікарні № 9

Як передає Politeka, про це повідомляє головний лікар міської лікарні №9 Олена Климович.

За словами медика, Юрій Вілкул після обстеження в Інституті серця в Києві продовжить лікування в лікарні №9 Кривого Рогу.

Мер має проблеми з серцево-судинною системою і потребує тривалого лікування та реабілітації.

"В останній місяць здоров'я нашого мера значно погіршилося - серйозні проблеми серцево-судинної системи. За моїм наполяганням він пройшов обстеження в Київському інтституті серця під керівництвом Бориса Тодурова. Був проведений лікарський консиліум. З таким навантаженням серце може не витримати, тому необхідно тривале лікування і реабілітація", - заявила Климович.





Відзначимо, що Юрій Вілкул був госпіталізований 13 листопада.

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Про це повідомили в Департаменті транспорту Дніпровської міськради.

Зазначається, що рішення щодо призупинення роботи низки маршрутів було прийнято керівництвом автотранспортних підприємств. Їх робота не окупається, а тому виплачувати зараплату водіям маршруток проблематично. Однак транспортну мережу міста не змінювали.

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