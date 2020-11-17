Через введення жорсткого карантину в Дніпрі навесні, була припинена робота деяких маршрутних рейсів

Як передає Politeka, про це повідомили в Департаменті транспорту Дніпровської міськради.

Зазначається, що рішення щодо призупинення роботи низки маршрутів було прийнято керівництвом автотранспортних підприємств. Їх робота не окупається, а тому виплачувати зараплату водіям маршруток проблематично. Однак транспортну мережу міста не змінювали.

Які маршрути припинили роботу:

№57- вул. Глінки-вул. Каверіна;

№66- ж/м Парус-2-ж / м Тополя-3;

№79- ж/м Лівобережний-3-Нагірний ринок;

№105- пл. Успенська-вул. Менделєєва;

№116- ж/м Тополя - 3-Пл. Успенська;

№122- пров. Вітрильний-пр. Яворницького;

№126- ж/м Лівобережний – 3-ж / м Тополя-3.

№131- вул. Набережна Перемоги-пл. Соборна

№97- пл. Успенська-Новоігренське кладовище

Як повідомлялося раніше, в аварії, яка сталася днями в Дніпрі за участю 5 авто, де загинула жінка Анна, в лікарні 16 листопада помер її чоловік Максим.

Чоловікові було 34 роки. У них залишилася 6-річна дочка Настя, яка стала круглою сиротою.

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