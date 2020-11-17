Через введення жорсткого карантину в Дніпрі навесні, була припинена робота деяких маршрутних рейсів
Як передає Politeka, про це повідомили в Департаменті транспорту Дніпровської міськради.
Зазначається, що рішення щодо призупинення роботи низки маршрутів було прийнято керівництвом автотранспортних підприємств. Їх робота не окупається, а тому виплачувати зараплату водіям маршруток проблематично. Однак транспортну мережу міста не змінювали.
Які маршрути припинили роботу:
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№57- вул. Глінки-вул. Каверіна;
№66- ж/м Парус-2-ж / м Тополя-3;
№79- ж/м Лівобережний-3-Нагірний ринок;
№105- пл. Успенська-вул. Менделєєва;
№116- ж/м Тополя - 3-Пл. Успенська;
№122- пров. Вітрильний-пр. Яворницького;
№126- ж/м Лівобережний – 3-ж / м Тополя-3.
№131- вул. Набережна Перемоги-пл. Соборна
№97- пл. Успенська-Новоігренське кладовище
Як повідомлялося раніше, в аварії, яка сталася днями в Дніпрі за участю 5 авто, де загинула жінка Анна, в лікарні 16 листопада помер її чоловік Максим.
Чоловікові було 34 роки. У них залишилася 6-річна дочка Настя, яка стала круглою сиротою.
Як писала Politeka, в Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні: "втирати в довіру до дітей".
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