В аварії, що сталася днями у Дніпрі за участі 5 авто, де загинула жінка, у лікарні 16 листопада помер ії чоловік Максим
Як передає Politeka, про це написала в Facebook Наталя Макарусь.
Чоловікові було 34 роки. У нього залишилася 6-річна дочка Настя, яка стала круглою сиротою.
“Сьогодні вночі Макса не стало. У нас з вами було кілька днів, коли ми були разом, молилися, підтримували один одного. Спасибі, що у кожного з вас знайшлося стільки віри, тепла, любові. Ці дні були подаровані для нас. Пам’ятайте, будь ласка, таку гарну сім’ю. Цінуйте життя і бережіть рідних”, – написала Наталя Макарусь.
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Нагадаємо, фатальна аварія в Дніпрі сталася в ніч на 11 листопада - зіткнулися 5 машин. В результаті на той момент загинула 1 людина, а ще 2 постраждали.
Винуватцем жахливої ДТП був водій Infiniti - автомобіль поїхав на "червоний" і зіткнувся з Honda. Водій "японки" втратив контроль, і машина врізалася в інші авто. Водієві Infiniti всього 22 роки. Він навіть не постраждав.
Як писала Politeka, в Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні: "втирати в довіру до дітей".
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