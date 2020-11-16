У місті Першотравенськ (Дніпропетровської області) під час відпочинку у ресторані з дробовика зрешетили молодих спортсменів

Як передають "Надзвичайні новини", до закладу, в якому відпочивала місцева молодь, увірвалася компанія чоловіків і відкрила вогонь по людях.

20-річний хлопець, якому куля прошила голову, загинув. Ще трьом пораненим всім містом збирають гроші на лікування.

З якої причини сталася стрілянина – друзі потерпілих замовчують.

Нападники втекли у невідомому напрямку, нині їх розшукує поліція.

Раніше ми писали, що в Харкові рознесли знімну квартиру. Повідомляється, що в поліцію надійшла скарга на шум.

Прибувши на місце, поліцейські виявили молодих людей і людину, яка здавала квартиру.

Відомо, що ввечері 28 жовтня чоловік дізнався від сусіда про шум з його квартири. Зайшовши в приміщення, власник побачив кілька п'яних молодих людей і пошкоджені меблі і техніку.

Орендаря квартири на місці не було. За словами заявника, він поїхав у Києві, а ключі від квартири віддав знайомим.

Нагадаємо, перший сніг укутав Дніпропетровщину, дивовижні кадри: жителі в захваті.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщина б'є вірусні антирекорди, жертв стає все більше: скільки людей не здолали хворобу.



