У місті Першотравенськ (Дніпропетровської області) під час відпочинку у ресторані з дробовика зрешетили молодих спортсменів
Як передають "Надзвичайні новини", до закладу, в якому відпочивала місцева молодь, увірвалася компанія чоловіків і відкрила вогонь по людях.
20-річний хлопець, якому куля прошила голову, загинув. Ще трьом пораненим всім містом збирають гроші на лікування.
З якої причини сталася стрілянина – друзі потерпілих замовчують.
Нападники втекли у невідомому напрямку, нині їх розшукує поліція.
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Раніше ми писали, що в Харкові рознесли знімну квартиру. Повідомляється, що в поліцію надійшла скарга на шум.
Прибувши на місце, поліцейські виявили молодих людей і людину, яка здавала квартиру.
Відомо, що ввечері 28 жовтня чоловік дізнався від сусіда про шум з його квартири. Зайшовши в приміщення, власник побачив кілька п'яних молодих людей і пошкоджені меблі і техніку.
Орендаря квартири на місці не було. За словами заявника, він поїхав у Києві, а ключі від квартири віддав знайомим.
Як повідомляла Politeka, велика трагедія сколихнула Дніпропетровщину: пожежа забрала життя трьох дітей, перші дані.
Нагадаємо, перший сніг укутав Дніпропетровщину, дивовижні кадри: жителі в захваті.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщина б'є вірусні антирекорди, жертв стає все більше: скільки людей не здолали хворобу.