Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Clutch.ua.

Так, люди все частіше стикаються з діагнозом "розлад харчової поведінки" (РПП). Психолог Олена Шершнева пояснила, чому люди заїдають стрес і як перестати це робити.

"Ця звичка у нас закладена з дитинства. Коли немовля відчуває тривогу, бачить, що мами немає поблизу, йому сумно або він голодний - малюк кричить і вимагає молока. Коли він не тільки його отримує, але і має можливість зробити цей оральний рефлекс, то він відчуває заспокоєння, полегшення, йому безпечно і комфортно", — розповіла Олена Шершньова.

Вона пояснює, що у дорослих залишається підсвідомий рефлекс, у когось це виражається в курінні сигарет, а у когось в їжі. Це необхідно людям, для того, щоб відчувати себе в безпеці.

Такі дії необхідно замінити на конструктивну підтримку - бесіди з друзями, прогулянки, медитація та інше.

Також, вона додала, що проблема РПП вирішується за допомогою здорової самооцінки та опрацювання тих причин, які викликали цей діагноз.

"Коли людина починає любити своє тіло вона вже фізично не може її" забивати" величезними обсягами якоїсь часто шкідливої їжі", - додала психолог.

Однак, як виявити його у дітей залишається складним питанням. Також, психолог розповіла, які ознаки вказують на цей діагноз у дітей і як допомогти.

"Якщо ви помітили, що дитина сіла на дієту, або посидів на одній і перейшов на іншу. Ще гірше, коли всі його розмови про їжу і калорії. Якщо він задає вам питання не "Мама, що ти приготувала?", а "Мамо, скільки калорій в тому, що ти мені сьогодні даси на стіл?"- це означає, що вже потрібно бити на сполох, тому що у дитини ставлення до їжі вже нездорове", — повідомляє Олена Шершньова.

Психолог стверджує, що дитину потрібно підтримати самому або за допомогою психолога.

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