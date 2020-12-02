Багатодітна мати стала жертвою булінгу з боку батьків школярів

Кричущий випадок стався в Кропивницькому, багатодітній матері Вікторії Мумізі пригрозили, що її дитина-другокласник, залишиться без подарунка на День святого Миколая, якщо вона не заплатить борг по зборах до фонду класу. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Мама чотирьох дітей зізнається, що сім'я в злиднях, а батьків в класі дочки, 2-класниці Карини, запевняла, що зараз просто немає грошей, щоб оплатити борг.

"Мені ніхто не допомагає: я сама своїми силами одягла, взула, зібрала в школу, І я сиджу в шоці. Я повинна витягнути останні кошти", - каже мама другокласниці.

Кілька місяців багатодітна мама не здавала по 50 гривень до фонду класу і їй пригрозили: якщо не віддасть цей борг, дочка залишиться без новорічного подарунка. Навіть незважаючи на те, що мама була готова здати на подарунок окремо.

Жінка отримала в Viber досить жорстоке повідомлення через якісь 50 гривень: "не здаєте фонди, будете без подарунка. Ніхто за вашу дитину платити не буде. Я вас додала в групу, щоб попередити".

На строну багатодітної жінки встало батьківське співтовариство Кропивницького. Активісти привезли дівчинці новорічний подарунок, а адміністрації школи - туалетний папір.

Тим часом класний керівник Карини спілкуватися з мамою учениці не захотіла. А представники батьківського комітету, які кілька днів тероризували жінку дзвінками, зараз кидають трубку.

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