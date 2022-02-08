Соціальний філософ Віктор Савінов пояснив, як небезпека розгортання повномасштабної війни з РФ відбивається на свідомості людей в Українці та світі загалом.

Про це він розповів у програмі «Антишоу».

Як розповідає гість програми, українські колеги вже неодноразово цікавилися його досвідом війни в Чечні, хоча участі у самих бойових діях він не брав. Отже, констатує він, українське суспільство схвильоване, всі хочуть знати, чи буде війна і як у ній вижити. «Я говорю саме про простих громадян, яким цікаві практичні питання: якщо бахне, то коли, і як при цьому вижити», - підкреслює Віктор Савінов.

Загалом же, каже філософ, війна породжує насильство і страх, до того ж, не лише в Україні. Зокрема, він говорить про своїх колег із США та Великобританії, які завжди ставлять українським представникам питання про рівень паніки в державі та тривожні валізки. «Градус неврозу в англомовних країнах і особливо в США досяг величезної величини. Там уже уявляють, що всі українці ховаються у бомбосховищі. Йдеться мало не про ядерний удар», - розповідає Віктор Савінов.

Отже, підсумовує експерт, такі настрої можна спостерігати і в Україні, і у світі загалом, зокрема в англомовних країнах.

Як повідомляла Politeka, Савінов заявив, що в наш час лише 20 відсотків військових конфліктів вирішується методами бойових дій.

Також Politeka писала про те, що Загородній пояснив, для чого весь світ підняв таку паніку щодо ймовірного розгортання повномасштабної російсько-української війни.